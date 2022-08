"Sesso? Gli uomini non sanno...". Scoppia la polemica su Aurora Ramazzotti

Da due giorni il nome di Aurora Ramazzotti è in tendenza su Twitter e il motivo non è per un nuovo programma televisivo né per l'ultimo post Instagram (nel quale si è mostrata seminuda). No. La Ramazzotti si è guadagnata centinaia, anzi migliaia, di cinguettii per una frase provocatoria nei confronti degli uomini, colpevoli - secondo lei - di " non sapere dov'è il clitoride ".

Parlare di sesso su Instagram non è una novità per la figlia Michelle Hunziker. Chi la segue con costanza sa che settimanalmente Aurora tiene una sorta di rubrica social nelle storie del suo profilo pubblico per parlare di sesso e problemi di coppia nei rapporti intimi. Se non è lei a lanciare lo spunto sulla riflessione, sono i suoi follower a chiederle consigli o a invitarla a parlare della sua esperienza personale. Il fatto che i suoi seguaci siano principalmente donne, finisce per far virare il ragionamento sul punto di vista femminile, mettendo nel mirino gli sbagli e le mancanze degli uomini.

Così è successo con l'ultima storia pubblicata da Aurora sul suo account. Una gag provocatoria - realizzata mentre stava viaggiando in treno - nella quale ha provato a imitare gli uomini che dedicano attenzioni al clitoride ma, in realtà, avrebbero le mani da ben altra parte. " Lui che sfrega le labbra pensando di beccare il clito...", ha scritto sul video la Ramazzotti, proseguendo: "Ok, fa ridere, ma se poi non gli dici dove sta sbagliando hai più colpe tu di lui, che è solo vittima di essersi addormentato durante la classe di anatomia". Con tanto di consigli annessi su come aprirsi con il proprio partner per una " vita sessualmente migliore ".