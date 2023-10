Il volo, la castità, le nozze mancate: la storia d'amore tra Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi

Nessuno avrebbe scommesso sulla fine della relazione tra Andrea Pezzi e Cristiana Capotondi. La coppia, insieme dal 2006 al 2021, è stata sempre riservata ma molto innamorata. Stima, sostegno e amore sono sempre stati in cima alla lista delle priorità dell'attrice e del compagno che, pur essendosi lasciati, rimangono oggi in ottimi rapporti. A dimostrarlo c'è il gesto fatto da Pezzi un anno fa, rimasto accanto all'ex compagna durante l'attesa della figlia avuta da un altro uomo.

L'incontro su un aereo

È il 2007 e Cristiana Capotondi è reduce dallo strepitoso successo di "Notte prima degli esami di Fausto Brizzi" e "Come tu mi vuoi". Dopo una breve relazione con il collega Nicolas Vaporidis, Cristiana è concentrata sul lavoro, ma durante un viaggio in aereo incontra Andrea Pezzi. I due già si conoscono grazie alla partecipazione dell'attrice alla trasmissione "Kitchen" condotta proprio da Pezzi su Mtv ed è Cristiana a fare il primo passo. " Mi ha rimorchiato ", confesserà ironico Pezzi anni dopo.

La frequentazione privata

Pezzi e Capotondi iniziano a frequentarsi al riparo dall'attenzione dei media. I due cercano di mantenere un basso profilo evitando di mostrarsi in pubblico, ma la relazione si fa subito seria e profonda. Cristiana è impegnata nel sociale e sul set del remake televisivo di "Rebecca, la prima moglie" di Alfred Hitchcock al fianco di Alessio Boni e Mariangela Melato. Mentre Andrea, lasciando il mondo televisivo, apre una società - Ovo - che produce documentari video per il piccolo schermo. Intervistata da Visto, però, l'attrice nega di essere impegnata sentimentalmente e si dichiara single: "Sono libera e casta, non me ne vergogno e non me ne preoccupo".

I primi screzi in pubblico

La storia d'amore tra Pezzi e Cristiana Capotondi non è tutta rose e fiori. È il 2013 e la coppia viene sorpresa a litigare in pieno giorno alla stazione Termini di Roma. I paparazzi li immortalano mentre discutono animatamente con tanto di bronci e gesti concitati e le foto finiscono su Novella 2000, che parla di prima crisi per la coppia. Ma si tratta solo di voci e sulla coppia torna il sereno.

Il periodo della castità

È il 2014 e Cristiana Capotondi rilascia un'intervista molto intima al settimanale Oggi, confessando di avere praticato la castità con Andrea Pezzi per rafforzare il suo ruolo di donna nella coppia. " Non sono stata io a chiedere, ma lui a consigliarmi. Intuiva che avevo necessità di crescere come donna: noi siamo spesso dipendenti dall’apprezzamento altrui e per sentirci sicure, forti, belle, ne abbiamo bisogno ", confessa l'attrice, che conclude: " Essere casta è esercizio importante per una donna, prova di consapevolezza e libertà" .

A spiegare i motivi che hanno spinto la coppia a praticare l'astinenza sessuale è anche Pezzi, il quale racconta: " Durante una cena ci rimase male perché una ragazza di una certa età, molto intelligente, l'aveva dialetticamente messa in crisi. Le ho detto che non era bella come lei e che era normale una cosa del genere con una donna di quarant’anni, così ha deciso di provare con me a capire se riusciva ad avere una relazione meno fisica e più mentale ". Per loro la pratica dell'astinenza rappresenta un valore aggiunto alla coppia.

Le voci di una gravidanza

Un anno dopo, è il 2014, per la stampa l'attrice è in dolce attesa. Le voci si rincorrono sui settimanali di cronaca rosa e le foto, che la rivista Chi "ruba" alla coppia durante un weekend trascorso a Portofino, sembrano confermarlo. Nelle immagini Cristiana Capotondi si sfiora la pancia in un paio di occasioni, lasciando credere ai paparazzi che è incinta. Ma la conferma della gravidanza non arriva e alla mostra del cinema di Venezia, dove Cristiana e Andrea sfilano insieme mesi dopo, il suo ventre piatto non lascia dubbi. Non c'è alcun bambino in arrivo.

Le nozze mai celebrate

Sui social Andrea e Cristiana condividono poco della loro relazione, ma non mancano alcuni scatti a testimoniare la loro profonda sintonia. Il viaggio in Israele nel 2018 e le vacanze in barca con il mare a fare da cornice al loro amore nel 2019. A maggio del 2019, la Capotondi è ospite di Caterina Balivo nel programma "Vieni da me" e in quell'occasione fa una confessione. " Un giorno chiederò ad Andrea di sposarmi, ormai c'è questo gioco tra noi ", ricordando come il primo passo sia stato fatto da lei e dunque anche quello più importante. Ma le nozze non arriveranno mai. In compenso la coppia sfila nuovamente sul red carpet di Venezia e il bacio davanti ai fotografi suggella l'amore.

L'addio a sorpresa

È l'estate del 2021, da un anno Cristiana Capotondi è capo delegazione della Nazionale di calcio femminile dell'Italia e si dedica ad altre attività parallele al cinema alcune delle quali nel sociale. L'amore con Andrea Pezzi è arrivato al capolinea. La stima è profonda ma a unirli non c'è più la condivisione di progetti, così l'attrice e il compagno decidono di separarsi. Logisticamente, però, la coppia rimane a vivere sotto lo stesso tetto e si prende del tempo per comunicare l'addio ufficiale alla stampa. Per tutti sono ancora una coppia.

La gravidanza di Cristiana Capotondi

Gennaio 2022. Cristiana Capotondi scopre di essere incinta. Il figlio è di un uomo che l'attrice ha frequentato subito dopo essersi lasciata con Pezzi (di cui non si conosce l'identità), ma la stampa non sa della fine della loro storia e per tutti la bambina che Cristiana aspetta è di Andrea. La rivista Diva e Donna anticipa in esclusiva la notizia della dolce attesa e Pezzi sceglie di rimanerle vicino per nove mesi anche se le loro vite hanno già intrapreso strade diverse. È il segno che tra loro l'affetto non è mai scemato.

La nascita di Anna e l'annuncio