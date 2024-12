"Una volta ho tradito Bonolis". Le rivelazioni di Sonia Bruganelli a Belve

Ascolta ora 00:00 00:00

C’è grande attesa per la nuova puntata (la terza) di Belve in onda stesera, martedì 3 dicembre. Il programma "senza freni" di Rai Due condotto da Francesca Fagnani si appresta a regalare al pubblico un’intervista che, di sicuro, non passerà inosservata. Nei giorni scorsi sono già uscite alcune anticipazioni sulla puntata (registrata) L'ex moglie Bonolis ha parlato a briglia sciolta di quello che è accaduto a Ballando con le stelle, ma si è lasciata anche andare ad alcune dichiarazioni molto piccanti sulla sua vita di coppia, con un esplicito riferimento al suo ex.

“L’ho tradito io e gliel’ho confessato quando ci siamo separati - dice di Paolo Bonolis - potevo non farlo ma ho ritenuto fosse meglio farlo. Non l’ha presa bene, non era contento”, spiega l'ex opinionista di Canale 5. “Io però in questa volontà di sincerità con me stessa e anche con gli altri, non sono riuscita a non farlo, anche un po' egoisticamente, per liberarmi alla coscienza”. Ma non è tutto. Dalle anticipazioni trapelate in rete Bruganelli racconta anche alcuni aneddoti sul rapporto con Laura Freddi, la ex storica di Bonolis. “Vuoi che so’ cattiva?”, domanda alla conduttrice. “Da quando mi sono separata da Paolo, lei ha tirato fuori tutta un’altra verve e modalità”.

“Mi invitano nei programmi tv, io non vado e va lei. E parla di me. Una volta parlava di Paolo e adesso parla di me. Prima era molto amica, molto carina e invece col passare del tempo tira fuori questo aspetto che non avrei mai immaginato che avesse”. Tutto ciò fa intuire che non c’è stato un bel rapporto tra le due. E la Bruganelli, su questo punto specifico aggiunge: “Venne a sostituirmi per due puntate come opinionista al Grande Fratello. Ero stata io a proporla come mia sostituta. Le ho anche prestato le mie scarpe. Le ha indossate senza batter ciglio”.

Ma sono soprattutto le dichiarazioni su Ballando con le stelle che hanno fatto più discutere tant'è vero che la Bruganelli è stata anche ripresa sabato sera da Alberto Matano,

subito dopo la sua. Bruganelli aveva detto che la sua immagine era "stata costruita" per creare polemica e attirare l’attenzione dei giudici. Ma tutti i giudici l'avevano smentita in modo secco.