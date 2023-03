"A volte ritornano". Giulia De Lellis e Andrea Damante di nuovo insieme?

Cosa sta succedendo tra Giulia De Lellis e Andrea Damante? Qualcuno parla di ritorno di fiamma, altri di riavvicinamento, ma in realtà i due - vuoi per il cane Tommy, vuoi per il loro passato - non si sono mai davvero allontanati definitivamente. E ora quel sottile legame si sarebbe trasformato. " Gli scambi social tra Giulia e Carlo si sono ridotti ai minimi e lei non era alla festa di compleanno della madre dell'erede dei Beretta ", fa sapere il settimanale Chi, insinuando che la coppia sia in crisi. Non va meglio sull'altro fronte, dove Damante ha detto addio alla fidanza Elisa. Se poi aggiungiamo che Giulia e Andrea sono stati sorpresi insieme a una festa, il gossip di un ritorno di fiamma prende sempre più corpo.

Le strane storie di Giulia Del Lellis

Tutto è cominciato qualche settimana fa, quando Giulia De Lellis ha condiviso nelle storie della sua pagina Instagram qualcosa che ha ricordato la storia con il suo ex Damante. " Giulia condivide dal Superbowl la canzone di Rihanna 'Stay', che è proprio quella da lei dedicata ad Andrea durante la loro ultima esterna, prima di scegliersi a Uomini e donne", scrive la rivista, spiegando che la scelta della canzone non sarebbe stata casuale, soprattutto se si osserva che pochi giorni dopo, Damante e la sua compagna si sono detti addio.

La rottura tra Damante e Elisa Visari

Come è andata a finire tra Andrea Damante e Elisa Visari lo spiega ancora Chi. Lei avrebbe scoperto qualcosa sul telefonino del dj e la rottura sarebbe stata inevitabile con tanto di urla e porte sbattute. " Il cellulare lasciato incustodito, i messaggini trovati, la scenata e lui che mette lei alla porta", si legge sulla rivista che lascia intendere che lo scambio di messaggi compromettenti sarebbe stato con la De Lellis, che la Visari non ha mai sopportato. "Prima di andarsene Elisa ha modo e tempo di rendere partecipe Carlo che non parlano, non è felice, ma tace ". Il fidanzato sarebbe stato dunque avvertito e la "scomparsa" dai social di Giulia e Carlo sarebbe la naturale conseguenza dell'accaduto.

Giulia e Andrea insieme a un party

La rivista diretta da Alfonso Signorini riferisce anche che Damante e De Lellis sarebbero andati a un party nella discoteca Redroom insieme. Alla festa erano presenti altri volti noti, ai quali non sarebbe sfuggita la coppia tanto chiacchierata e il gossip è letteralmente decollato sui social. Per la fanbase di Giulia è impossibile che l'influencer sia tornata sui suoi passi, lasciando il suo "principe azzurro" (così aveva definito Carlo Gussalli Beretta in un'intervista) per tornare tra le braccia di Andrea, che tanto la aveva fatta soffrire in passato per i suoi tradimenti. Scappatelle che lei stessa aveva raccontato nel suo libro sulle corna. Per saperne di più, però, si dovrà attendere che i due smentiscano o magari alimentino le voci.