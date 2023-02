"Vuole 10mila euro al mese". Federico Fashion Style contro l'ex moglie

Quando si parla di divorzio, la questione soldi è sempre al centro dell'attenzione. Accantonato l'amore, lo scontro si sposta sul terreno economico e spesso (Totti e Ilary insegnano) raggiungere un accordo è praticamente impossibile. Ne sa qualcosa Federico Lauri, meglio conosciuto come Federico Fashion Style. Il parrucchiere di Anzio, divenuto celebre per un programma tv su Real Time che gli ha spianato la strada per il successo, ha ammesso di essere ai ferri corti con l'ex moglie, Letizia Porcu, proprio sul tema del mantenimento.

Ospite di Peppe Iodice nel suo programma serale su Canale 21, Federico Lauri ha rivelato che la moglie gli avrebbe chiesto un consistente assegno di mantenimento (per se stessa e la figlia) dopo la fine del loro matrimonio. Federico Fashion Style ha scherzato su un possibile coming out del conduttore, Peppino Iodice, e rivolgendosi alla moglie di lui, che era presente in platea, ha ironizzato: " Non gli chiedere però 10 mila euro al mese anche tu eh! ".

Una frecciata neanche troppo velata all'indirizzo dell'ex moglie Letizia, come ha spiegato lui stesso poco dopo, incalzato dal presentatore. " Vuoi sapere se me li ha chiesti? Eh, certo! Si crede Ilary Blasi. Infatti, volevo che tu mi invitassi tutte le settimane almeno guadagno ", ha detto Federico Lauri, citando il gossip circolato negli scorsi mesi sull'ipotetica richiesta di alimenti fatta dalla conduttrice dell'Isola dei famosi all'ex marito Francesco Totti.