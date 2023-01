"Trattativa economica". Cosa c'è dietro al coming out di Federico Fashion Style

Monetizzare le proprie storie. È quello che fanno, spesso, gli influencer e i volti noti del piccolo e grande schermo. E sembra essere quello che ha fatto Federico Fashion Style. Nonostante la sua omosessualità fosse nota ai più negli ambienti televisivi, il parrucchiere di Anzio ha scelto di fare coming out solo oggi dopo un matrimonio durato oltre diciassette anni, dal quale è nata una figlia.

L'indiscrezione arriva da Selvaggia Lucarelli, che nell'ultima puntata del suo podcast ha svelato che Federico Lauri sarebbe stato in trattativa con diversi programmi tv per raccontare la sua storia personale. Insomma, il suo coming out era nell'aria da mesi ma la scelta di andare nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo sarebbe arrivata dopo un braccio di ferro con altre trasmissioni e reti. " Nell'ambiente televisivo sapevamo tutti che da qualche mese Federico stava organizzando il suo coming out mediatico - ha dichiarato la Lucarelli - C'era in corso una trattativa, ovviamente anche economica, con programmi e conduttori, a un certo punto ricordo che stava per andare al Grande Fratello a fare la sua rivelazione. Poi è saltato tutto e ha deciso di affidare lo scoop a Silvia Toffanin ".

Coming out forzato o operazione commerciale?

La rivelazione di Federico Fashion Style ha fatto molto discutere il pubblico televisivo e il popolo dei social network, che hanno trovato l'ammissione quasi scontata. Così l'idea che dietro al suo coming out ci fosse altro si è insinuata tra gli utenti del web e lui si è visto costretto a rilasciare una dichiarazione su Instagram, nella quale ha messo in chiaro i motivi per i quali è andato a Verissimo. " Mi sono ritrovato nella condizione di doverlo dire pubblicamente, anche se chi lo doveva sapere lo sapeva da ben tre anni ed è rimasto comunque a casa con me, giudicate voi", ha detto riferendosi all'ex moglie Letizia Porcu, concludendo : "Sono stato costretto proprio perché terze persone hanno fatto uscire informazioni su di me talmente riservate che solo chi stava con me ha potuto rivelarglieli ".