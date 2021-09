"L'ho rischiata, mi restava un giorno": la confessione choc di Belen Rodriguez

Ospite a Verissimo, Belen Rodrguez ha parlato per la prima volta in tv dopo il parto di Luna Marì, la sua secondogenita. Ai microfoni di Silvia Toffanin, l'argentina ha rivelato le difficoltà di questa nuova avventura, sottolineando anche che non vorrebbe altri figli, che si vorrebbe fermare al secondo. " Ho la coppia perfetta: maschio e femmina ", ha affermato Belen. Ora tutte le sue attenzioni sono concentrate sulla nuova arrivata, che a differenza di Santiago la tiene particolarmente impegnata.

" Sono stanca, non mi fa dormire. Santiago era buonissimo, lei già si muoveva nella pancia. Sono totalmente innamorata di lei ", ha proseguito l'argentina. La showgirl ha anche rivelato alcuni retroscena del parto, come lo svenimento del suo compagno, e la vita da madre bis, affrontata con maggiore consapevolezza: " Luna Marì me la sto godendo di più, con Santiago davo più le cose per scontate… ". Tuttavia, Belen Rodriguez ha raccontato anche un altro aspetto, sconosciuto ai più, che ha voluto rendere pubblico probabilmente per sensibilizzare le altre donne, in modo tale che non facciano il suo stesso errore.

" L'ho presa sottobanco, ma in realtà è stata una cosa seria ", ha esordito l'argentina, ricordando i giorni immediatamente successivi al parto, quando ha deciso di tornare immediatamente a lavoro. In quei giorni, infatti, Belen era impegnata nelle registrazioni di Tu si que vales, il programma di Canale5 in onda il sabato sera. Quindi ha proseguito: " Ho provato a tornare a lavoro ma sono finita in ambulanza con una flebo. L'ho rischiata, ho fatto un pasticcio ".