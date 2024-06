Più "Report", meno Bortone. Fiorello va "Indietro tutta"

Ascolta ora 00:00 00:00

Pensate come vanno le cose in Rai: si fa tanto sbraitare di occupazione militare da parte del governo e poi il programma a cui si amplia di più lo spazio è Report, quello che spesso fa imbufalire i politici di destra. Serena Bortone (sui cui pende ancora un procedimento disciplinare) si vede dimezzare i suoi spazi in palinsesto: solo il sabato sera all'ora di cena su Raitre (non più sabato e domenica), e non più alla guida di Chesarà ma di un altro show che mixa attualità e cultura, sotto la direzione del Day time e non degli Approfondimenti. Che poi vai a tracciare le linee di demarcazione, praticamente impossibile In questo contesto Report alla domenica (a partire da fine ottobre) si prenderà anche il tempo della Bortone: comincerà prima, alle 20, per finire a ora tarda. Queste ultime decisioni definiscono i palinsesti della prossima stagione (autunno 2024) presentato ieri dai vertici in Cda e che saranno illustrati il 19 luglio a Napoli.

Un altro martire tornerà visibile in autunno: Saviano. Il suo Insider sulla malavita accantonato in questa stagione andrà in onda da settembre in prime time sul terzo canale. A Raitre, come annunciato, Massino Giletti tornerà con una trasmissione di attualità al lunedì sera, Far west di Salvo Sottile si sposterà al venerdì e Maria Latella traslocherà le sue cene con i personaggi da Sky al martedì in seconda serata. Ma un punto importante è chi sostituirà Fiorello alla mattina su Raidue, compito da incubo Al posto di VivaRai2 andrà in onda un programma umoristico ambientato in una stazione ferroviaria, dal titolo esplicativo Binario 2 con Andrea Perroni, comico ex di Zelig e Carolina Di Domenico. In ogni caso, quel che conta è cosa farà Fiorello: in Rai sperano nel miracolo che torni con uno show, quel che vuole, quando vuole: si vocifera di un programma in stile Indietro tutta alla Arbore.

Per il resto, pare che

i vertici abbiano cercato di accontentare tutti. Rivedremo Luca Barbareschi (Terapia di coppia), Elisabetta Gregoraci, Teo Mammucari, Andrea Delogu per la parte show di Raidue. E anche Beatrice Venezi con Musica maestro.