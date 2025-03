"Ora la moda deve fare squadra"

Ascolta ora 00:00 00:00

Con la «Settimana della Moda» appena finita, si è tenuto ieri un incontro a porte chiuse organizzato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, con i vertici di Camera Nazionale della Moda e Altagamma (nella foto Urso Capasa e Luneli). I temi principali hanno riguardato il sostegno agli investimenti e il consolidamento della filiera. «Credo sia il momento giusto per fare squadra, fare sistema in Italia e per questo abbiamo ritenuto doveroso presentare il piano innanzitutto a chi, anche per quello che di successo ha fatto nel mondo, conosce la forza del made in Italy», ha detto il ministro agli imprenditori ai quali ha presentato il piano moda del governo, per rafforzare la filiera e accelerare l'internazionalizzazione, anche alla luce della guerra commerciale lanciata dagli Usa. «Martedì prossimo presenterò il piano alle associazioni e quindi il 24 di marzo al tavolo della moda che abbiamo già convocato». «L'obiettivo comune è la salvaguardia della filiera, asset fondante del Made in Italy, a partire dall'implementazione di un sistema di trasmissione del sapere artigiano. Tutto questo senza dimenticare la contingenza attuale che ci impone di trovare nuove misure urgenti per migliorare la finanza delle aziende artigiane», ha detto Carlo Capasa, presidente di Camera Nazionale della Moda. «La moda, insieme agli altri settori del Made in Italy di eccellenza, che sempre più convergono, è un comparto trainato dai grandi brand, ma che si appoggia su un ecosistema di piccole e medie imprese e di competenze che va protetto e valorizzato.

Per farlo, dobbiamo favorire le aggregazioni, diffondere e tramandare alle future generazioni il saper fare manifatturiero, continuare a sostenere gli investimenti e affrontare la crisi di liquidità delle imprese» ha aggiunto Matteo Lunelli, presidente di Altagamma.