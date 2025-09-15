Piazza Cordusio, il restyling avanza da oggi tornano a circolare i mezzi

Il restyling di piazza Cordusio fa passi avanti. Da oggi tornano a circolare i mezzi pubblici e quindi nove linee che erano state deviate riprendono il percorso tradizionale. Si tratta dei tram 2, 3, 12, 14, 15, 16, 19, 24 e 27 che negli ultimi mesi hanno subìto modifiche. Il Comune riferisce che gli interventi infrastrutturali di rifacimento dell'armamento tranviario che era in capo ad Atm e quelli di competenza di Mm per acquedotto e fognatura erano partiti il 6 maggio e sono terminati nei tempi previsti. Il rinnovo straordinario di circa 1.200 metri di impianti tranviari garantirà più sicurezza e riduzione di rumore e vibrazioni. Sempre da oggi saranno liberi e accessibili anche ampi tratti della piazza, dopo i lavori di riqualificazione aumenta lo spazio a vocazione pedonale, il restyling ha comportati la pedonalizzazione dell'ultimo tratto di via Dante, dall'incrocio con via Meravigli, allargando il marciapiede da 4 metri a oltre 10 metri.

Il Comune spiega che gli interventi di riqualificazione in Cordusio, sotto la guida della direttrice dei lavori, l'ingegnere Antonella Flores, proseguiranno poi fino a fine novembre, con l'obiettivo di ricomporre l'unità della piazza, recuperando l'ellisse originaria disegnata da Luca Beltrami, ampliarne l'uso pedonale, riordinare e ripulire lo spazio pubblico dagli elementi di segnaletica e di arredo incoerenti o inutilizzati. Un progetto che riqualifica circa 8.700 mq di spazio pubblico firmato dall'architetto Leopoldo Freyrie con Mic-Hub e Esa Engineering, arricchito, grazie al contributo di Generali Real Estate con Hines, con la previsione di inserire (dopo le polemiche sulla totale assenza di alberi) cinque nuove aiuole e verde nell'ellisse. Sembra un contentino, ma si giudicherà alla fine. La giunta ha ribadito che è "impossibile mettere a dimora alberi a causa del sedime della metropolitana M1 che occupa quasi la metà dell'intera area" e per via "della fitta presenza di sottoservizi che non lasciano spazio al verde profondo", quindi "si è scelto di inserire ampie aiuole, quattro sulla piazza e una lungo via Dante, in prossimità degli stalli di BikeMi".

A fine novembre il cantiere verrà sospeso per facilitare

operazioni preparatorie e gli eventi relativi ai Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina, per poi riprendere nel 2026, quando a completamento dell'intervento mancherà solo la sistemazione dell'ultimo tratto di via Orefici.