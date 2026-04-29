"Piccolo orso" sui ghiacci. L'opera a misura di bimbi

Dici Como e pensi alla seta e a uno dei suoi figli più illustri: Alessandro Volta, inventore della pila, qui nato e celebrato con un tempio sulle rive del lago. Aristocratico fu Volta, aristocratico è questo lago disseminato di ville di potente bellezza. Ma Como è anche la culla di uno dei progetti più innovativi di educazione musicale, è Opera Domani il cui ultimo frutto è Piccolo Orso e la montagna di ghiaccio, opera composta da Giovanni Sollima su libretto di Giancarlo De Cataldo, domani alle 20,30 al Teatro Lirico Gaber. È una coproduzione AsLiCo e Teatro La Fenice, opera civile a misura di ragazzi tra i 6 e i 14 anni, pensata per indagare la fragilità degli ecosistemi polari.

Opera Domani venne lanciata 30 anni fa da Barbara Minghetti con Carlo Delfrati e un obiettivo oggi raggiunto anche da altri enti ma allora rivoluzionario: avvicinare bambini e ragazzi all'opera lirica in modo attivo e partecipato. Dal 1996, Opera Domani porta nei teatri italiani ed esteri titoli del repertorio e nuove produzioni pensate appositamente per il pubblico giovane, trasformando lo spettacolo in un'esperienza condivisa. Durante la rappresentazione, guidati dal direttore d'orchestra, gli spettatori cantano alcune arie e cori, partecipano a coreografie, diventano parte della scena. Il tutto è preceduto da un percorso di preparazione che coinvolge scuole e famiglie: formazione per gli insegnanti, attività didattiche in classe, materiali dedicati e laboratori prima dello spettacolo. In questi anni è stato coinvolto un milione e mezzo di bambini molti dei quali ora spettatori adulti oltre 700 artisti e 50 mila docenti, con tournée in 47 città italiane e 14 estere. Quasi tutti i teatri d'opera propongono spettacoli per l'infanzia, ma quando Opera Domani nacque era un'assoluta novità. Una novità che ha fatto scuola ed è stata, comprensibilmente, replicata.

Nel tempo il progetto si è ampliato fino a diventare un vero e proprio sistema educativo, articolato in più programmi: Opera Baby per i bambini dai 6 ai 36 mesi, Opera Kids per la fascia 36 anni, Opera Smart per gli adolescenti, fino a Opera White, pensato per gli anziani nelle RSA. Un arco generazionale che attraversa l'intera vita e riafferma il ruolo dell'opera come linguaggio trasversale.

La culla di tanto fermento decennale resta il Teatro Sociale di Como, un unicum anche per il suo assetto istituzionale: l'attività artistica è curata dall'Associazione AsLiCo, mentre la proprietà storica appartiene tuttora alla Società dei Palchettisti, un modello che affonda le radici nella storia ottocentesca dei teatri tricolore. Fondata nel 1949 da Giovanni Treccani degli Alfieri, AsLiCo è nata con l'intento di scoprire nuovi talenti del canto, formarli professionalmente insieme a tutte le figure che lavorano nel teatro e produrre opere offrendo ai giovani cantanti l'occasione del debutto. Dal 2001 l'associazione ha sede stabile al Teatro Sociale e ne gestisce integralmente la programmazione artistica, sostenuta da enti pubblici e istituzioni del territorio.

Dal maggio 2025 la presidenza è passata a Dominique Meyer, ex sovrintendente della Scala, mentre Barbara Minghetti ha guidato l'associazione dal 2008 al 2017. Grazie a questa fervente attività, il Teatro Sociale è oggi riconosciuto anche internazionalmente come centro di produzione lirica e di formazione.