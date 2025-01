Storia a processo con Oppenheimer

Ascolta ora 00:00 00:00

Nuova «provocazione» de la Storia a Processo, il format ideato e curato da Elisa Greco, in scena ai Filodrammatici: lunedì 20 gennaio sarà la volta di un protagonista che ha segnato la Storia del secondo Novecento ed è di recente tornato d'attualità grazie al film di successo. «Robert Oppenheimer è stato uno studioso e un fisico che ha vissuto in prima persona le profonde contraddizioni del secolo breve - commenta Greco - : dall'essere ebreo in una Germania hitleriana al dover espatriare; dal tener fede alla formazione da scienziato fino alla consapevolezza, come direttore scientifico del Manhattan Project, delle drammatiche conseguenze a cui la sua stessa scienza e le sue scoperte lo avevano portato. Domandiamoci, quindi, se lo scienziato abbia il dovere di perseguire le sue intuizioni indipendentemente dai confini della responsabilità morale - in base a un'etica della scienza - oppure se sia la politica a doverne calibrare l'utilizzo, senza sfruttarla per i propri fini. In altre parole, di chi è la responsabilità? Di chi preme il bottone o di chi crea l'ordigno? Come sempre, al pubblico il compito di stabilire il verdetto». Ne deriverà un dibattimento in cui le ragioni opposte di Accusa e Difesa si scontreranno facendo emergere l'avvincente complessità del quesito.

Introdotti da Elisa Greco, si confronteranno, con la guida del Presidente della Corte Alessandro De Nicola, consigliere della Corte d'Appello di Milano, le tesi dell'Accusa, rappresentate dal pubblico ministero, Eugenio Fusco, Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale, con le argomentazioni giuridiche della Difesa, formulate dall'avvocato difensore Laura Cossar. Il compito di impersonare Robert Oppenheimer, tra i progettatori della bomba atomica, spetterà a Massimo Sideri.

Contro di lui testimonierà Patrizia Asproni, presidente di Fondazione Industria e Cultura; a sostenerlo in qualità di testimone della Difesa, invece, sarà Alberto Diaspro, professore ordinario di Fisica all'Università di Genova, nonché direttore di Ricerca dell'Istituto Italiano di Tecnologia.