La bufala della sinistra sull'assegno unico. Il Mef: "Nessun taglio"

Il governo è al lavoro per smontare l’assegno unico con la legge di Bilancio dal prossimo anno. Questa l’indiscrezione lanciata da Repubblica: “Meloni taglia il bonus famiglia” . Notizia rilanciata immediatamente dall’opposizione per denigrare l’esecutivo e tentare di guadagnare qualche punticino nei sondaggi. Ma la realtà dei fatti è un’altra, con buona pace di chi era già pronto a scendere in piazza: il governo non ha alcuna intenzione di tagliare la misura di welfare: la smentita è arrivata direttamente dal ministero dell’Economia e delle Finanze.

In una breve nota, il dicastero guidato da Giancarlo Giorgetti ha definito "fantasiosa e senza alcun fondamento l'ipotesi di tagli agli assegni per i figli in vista della prossima manovra" . Ancora più netta la presa di posizione della ministra Eugenia Roccella. La titolare di Famiglia, Natalità e Pari Opportunità, senza lesinare stoccate, ha ribadito che il governo ha sempre messo le famiglie al centro delle proprie priorità, le ha sempre sostenute come certificato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e ovviamente continuerà a farlo. Dito puntato nei confronti dell'Ue, che ha aperto sul provvedimento una procedura di infrazione e che chiede "chiede di cancellare completamente il requisito della residenza in Italia (attualmente di due anni) per i percettori dell'assegno non lavoratori, e anche quello della durata del rapporto di lavoro (attualmente di almeno sei mesi), e addirittura di riconoscere l'assegno anche a chi ha figli residenti all'estero" . Modifiche che "avrebbero ulteriori implicazioni potenziali che andrebbero ben oltre quelle immediate, e per via giudiziaria potrebbero portare a un effetto domino incontrollabile".

Una cosa è certa, ha aggiunto la Roccella: "Il nostro governo non sottrarrà mai un solo euro alle famiglie, nei confronti delle quali il nostro impegno resta prioritario e trasversale a tutti i ministeri. Abbiamo impiegato per le famiglie tutte le risorse possibili, e non ci sono stati avanzi perchè l'incremento dell'assegno, in particolare per le famiglie numerose e per quelle con particolari fragilità, è stato significativo, con una crescita della spesa da 16 a 20 miliardi. Continueremo a stare accanto alle famiglie e ai bambini, e su questo non c'è alcun dubbio. Finchè ci saremo noi al governo, i marziani sulla terra non arriveranno e le famiglie saranno sostenute" .

Posizione condivisa da diversi esponenti della maggioranza di centrodestra, che hanno bollato la notizia come "fake news" . Interpellato da Affari Italiani, il capogruppo di FI alla Camera Paolo Barelli ha evidenziato che il confronto sulla manovra partirà da domani e ogni pseudo indiscrezione riguardante la cancellazione dell'assegno unico è una totale bufala. Di "notizia inventata" parla invece il leghista Andrea Crippa, che ha puntato il dito contro la sinistra rea di cavalcare un'indiscrezione falsa.

Da casa FdI è intervenuto Marco Osnato, che non ha utilizzato troppi giri di parole: i toni di Repubblica sono come sempre apocalittici. Il presidente della Commissione Finanze della Camera ha posto l'accento sulla procedura di infrazione sulla quale la Commissione europea deciderà entro il 2025 e non ha escluso una revisione della norma, senza però andare a toccare la struttura portante. "Da qui a dire che verrà cancellato tutto mi sembra come al solito un atteggiamento di prevenzione nei confronti del governo di chi invece dovrebbe fare informazione" , l'analisi dell'onorevole meloniano.

Insomma, l'assegno unico non è in pericolo.

