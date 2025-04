Bonus “Nuovi Nati”: mille euro per ogni bebè venuto al mondo nel 2025

Ascolta ora 00:00 00:00

Con una circolare pubblicata oggi, l’Inps rende operative le nuove misure previste dalla legge di Bilancio 2025, tra cui il Bonus “Nuovi Nati”. Si tratta di un contributo economico una tantum di 1.000 euro, riconosciuto ai nuclei familiari con figli nati, adottati o in affido preadottivo a partire dal primo gennaio 2025.

L’obiettivo è sostenere le spese familiari nei primi mesi di vita del bambino. Il bonus potrà essere richiesto da cittadini italiani, cittadini Ue e cittadini extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo o altri titoli abilitanti. È inoltre necessario che il genitore richiedente sia residente in Italia e abbia un Isee minorenni non superiore a 40.000 euro annui.

Il contributo non concorrerà alla formazione del reddito imponibile.

Per il 2025 è previsto un finanziamento complessivo di 330 milioni di euro, che salirà a 360 milioni annui dal 2026. L’Inps monitorerà l’andamento delle domande e l’utilizzo delle risorse, trasmettendo mensilmente i dati ai ministeri del Lavoro e dell’Economia.