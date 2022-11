Ridotto il taglio delle accise: cosa succede ai carburanti

Nella bozza del decreto atteso in Consiglio dei ministri insieme alla Legge di bilancio si trova anche una riduzione dello sconto applicato sulle accise dei carburanti.

Secondo quanto riferito da Il Sole 24 Ore Radiocor Plus, le agevolazioni in atto sino subiranno una riduzione, mentre per quanto concerne il gasolio per autotrasportatori ci sarà lo stop nel mese di dicembre.

Cosa cambierebbe

Si tratta, come abbiamo detto, di una bozza del decreto legge denominato "Misure urgenti in materia di accise e Iva sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici". Tale decreto andrà poi ad aggiungersi al dl Aiuti quater.

Stando a quanto riferito dalle agenzie di stampa, nella bozza si parla di una rivisitazione delle aliquote applicate sui carburanti. Nello specifico, per quanto riguarda la benzina si dovrebbe passare da 478,40 euro per mille litri, previsto fino al 30 novembre, a 578,40 euro per mille litri a partire dal primo dicembre e fino al termine dell'anno. Modifiche anche per oli da gas o gasolio da carburante: da 367,40 euro per mille litri fino al 30 novembre si passerà a 467,40 euro per mille litri dal primo di dicembre fino alla fine del mese.

Per gas di petrolio liquefatti (gpl) si passerà, invece, da 182,61 euro per mille litri a novembre a 216,67 euro per mille litri a dicembre. Per quanto concerne il gasolio usato come carburante dagli autotrasportatori, l'agevolazione pare prevista solo per il mese di novembre. A dicembre dovrebbe arrivare lo stop.

In sostanza, si dovrebbe passare dal taglio di 30,5 centesimi (comprensivo di Iva) ad uno da 18,3 centesimi (15 centesimi + Iva).

Le reazioni