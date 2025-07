Ceipiemonte: un triennio da record tra export e investimenti esteri

Si è tenuto al Palazzo della Regione Piemonte l’evento che ha fatto il punto su un triennio da record, il 2022–2024, per Ceipiemonte – l’ente presieduto dal Professor Dario Peirone e partecipato dalla Regione Piemonte, dal sistema camerale e dal mondo universitario regionale – che si occupa di promuovere all’estero il tessuto imprenditoriale piemontese e di attrarre investimenti sul territorio.

Le iniziative

Nel corso del triennio, oltre 10.000 imprese hanno preso parte a 1.000 iniziative di promozione internazionale, con 9.600 incontri B2B realizzati con 1.900 operatori esteri. Sul fronte dell’attrazione investimenti, il bilancio parla di oltre 3,5 miliardi di euro di impatto economico sul territorio e 2.500 nuovi posti di lavoro generati da venti nuovi insediamenti produttivi. Risultati che hanno rafforzato il posizionamento del Piemonte nei radar degli investitori globali, contribuendo al prestigioso riconoscimento assegnato dal Financial Times: il sesto posto nella classifica “European Cities and Regions of the Future 2024”, per la qualità delle politiche pubbliche di attrazione investimenti – il miglior piazzamento mai ottenuto dalla Regione – davanti a realtà tradizionalmente forti come la Baviera, la Catalogna e la Lombardia.

Il riconoscimento

Un riconoscimento che valorizza la strategia multilivello costruita da Ceipiemonte negli ultimi anni: fondata su solide relazioni istituzionali, analisi dei dati, presidio dei settori strategici e promozione del brand territoriale “Invest in Piemonte”. Nel solo 2024 sono state 440 le aziende estere intercettate da Ceipiemonte, di cui 230 hanno ricevuto assistenza personalizzata per valutare un possibile insediamento produttivo o logistico in regione. L’effetto è tangibile, anche in termini occupazionali, con venti aziende che hanno scelto il Piemonte come destinazione finale. La pipeline si è arricchita di 205 nuovi contatti qualificati in un solo anno, a conferma di un posizionamento internazionale in forte ascesa.

Continua l'espansione

Accanto all’attività di attrazione, Ceipiemonte ha continuato a espandere le attività di promozione del sistema produttivo piemontese nel mondo. Tra il 2022 e il 2024 si sono svolti 345 eventi internazionali tra fiere, missioni, workshop e incontri B2B in oltre 50 Paesi, con la partecipazione di migliaia di imprese regionali. Solo nel 2024 si contano 3.247 incontri one-to-one tra aziende piemontesi e operatori esteri. Le missioni si sono moltiplicate, dall’Arabia Saudita agli Stati Uniti, da Singapore alla Scandinavia, con tappe in tutti i principali hub economici globali. La partecipazione piemontese ha brillato nei maggiori saloni internazionali, dal CES di Las Vegas al MIPIM di Cannes, dall’IFAT di Monaco al Farnborough Airshow.

Le parole del prof. Peirone