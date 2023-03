"A che prezzo?". La profezia nera di Cacciari sulla crisi

L’esperienza insegna che le crisi finanziarie sono cicliche e che non arrivano mai di botto. Segnali evidenti sono giunti da più parti negli ultimi tempi, basti pensare alle criticità della Silicon Valley Bank negli Stati Uniti e della Credit Suisse in Svizzera. I mercati sono in fibrillazione in tutto il mondo, anche se in Europa e in Italia la situazione viene descritta sotto controllo e meno preoccupante. Sull’argomento è intervenuto anche il filosofo e opinionista Massimo Cacciari, che ha rilasciato un’intervista al quotidiano La Stampa.

Qual è il prezzo da pagare

“La crisi del 2007-2008 sembra ripetersi. Pure le crisi finanziarie – ha detto Cacciari al giornale torinese – sembrano aver perduto la periodicità di un tempo per risolversi anch'esse in perenne emergenza. Gli interventi degli Stati attraverso i diversi organismi cui hanno dato vita si sono rivelati di un'efficacia incomparabile rispetto al passato. Ma a che prezzo?” . Per l’ex sindaco di Venezia il problema sta nel comportamento di chi governa le diverse nazioni. Immettere continuamente risorse nel sistema economico-finanziario comporta l’inevitabile crescita del debito. Secondo l'opinionista si verrebbe a creare un sistema perverso che crea disuguaglianze. “Gli Stati più forti – ha spiegato il filosofo – possono farlo senza temere contraccolpi catastrofici. Alle nazioni più deboli queste pratiche risultano proibite. La disparità che si viene a creare è sistemica. Lo Stato debitore più è debole più finisce col dipendere dal creditore. Il meccanismo del debito diventa il vero sovrano” .

I danni alla società civile