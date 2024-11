Come rinnovare la scuola con i fondi del Pnrr

Stefano Cigognani, direttore Don Bosco Village School di Milano

Dopo tanti anni di trascuratezza e di penuria finanziaria finalmente la scuola italiana riesce a rialzare il capo. Grazie al programma Futura – La scuola per l’Italia di domani, cornice che collega le diverse azioni formative finanziate da risorse nazionali ed europee, anche il nostro Istituto, don Bosco Village di Milano, sta realizzando ben 4 progetti orientati a garantire il diritto allo studio, le competenze digitali, quelle creative, nonchè le capacità necessarie a far cogliere ai nostri studenti le sfide del futuro, rendendo ancora di più la nostra scuola una realtà innovativa, sostenibile, sicura e inclusiva.

Di particolare interesse, grazie ai bandi finanziati dal PNRR, stiamo promuovendo, con i giovani liceali un potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche con il progetto “THRIVIABILITY@DBV- DON BOSCO VILLAGE SCHOOL AS A GENERATIVE AND SUSTAINABLE SYSTEM FOR A BETTER LIVING” . Il percorso didattico si compone di 13 edizioni, di cui cinque - dedicate esclusivamente al potenziamento STEM – che prevedono la rielaborazione di argomenti disciplinari curriculari di fisica e scienze naturali, affrontati mediante attività laboratoriale in modalità open-ended ed esperienze di peer-learning per l’apprendimento.

Contribuisce a dare valore aggiunto a questo percorso didattico la presenza a scuola di docenti afferenti al dipartimento di Fisica del Politecnico di Milano, che insieme al personale interno della scuola in qualità di esperti e tutor, accompagnano gli allievi nell’entusiasmante fatica di riflettere ed apprendere tematiche di estrema attualità ambientali e di assoluto interesse professionalizzate. Il progetto prevede anche l’intervento, a più riprese, di Generazione Stem, prima Community italiana che mira a colmare il divario di genere e abbattere gli stereotipi per cui le donne non sono adatte alle materie scientifiche! Generazione Stem nata l’11 febbraio 2023, in occasione della giornata internazionale delle donne e delle ragazze nelle scienze, ha, infatti, il principale compito di condividere, informare e orientare ragazze e ragazzi verso scelte formative e professionali in ambito STEM, per costruire il proprio futuro in maniera più consapevole, avvalendosi di diversi formatori con esperienze professionali in ambito scientifico.

A completamento del progetto, sono previste edizioni dedicate al potenziamento linguistico e alle metodologie CLIL per i docenti e due edizioni per il potenziamento linguistico degli studenti al fine di conseguire certificazioni di livello B2 e IELTS. Queste attività sono stata affidate a International House Milano, che dal 1999 offre le prestigiose certificazioni Cambridge , e che fa parte del gruppo Platinum, che raggruppa i Centri di esame selezionati in base alla quantità di candidati esaminati e alla qualità eccellente dei servizi offerti.

Come risulta evidente la scuola ha scelto di fare rete con realtà di assoluto pregio e valore e spera di poter proseguire questo investimento nel tempo aiutando gli allievi a riaccendere i motori che sempre meno risultavano performati, soprattutto rispetto alla ricerca, alla fatica e al gusto del sapere.

Sempre grazie ai fondi pubblici stanziati, la scuola rimarrà aperta con attività specifiche in alcune settimane estive, sarà in grado di supportare in maniera individuale quegli allievi che sono maggiormente esposti all’insuccesso formativo, e garantirà alle famiglie anche un supporto genitoriale adeguato. Inoltre attuerà attività in ambito sportivo, teatrale, musicale e artistico con prolungamenti orari che terrano impegnati i giovani anche al di fuori del normale orario curricolare, evitando l’isolamento domestico, piaga tipica di questi ultimi anni.

Non va dimenticano nemmeno l’impegno profuso da Regione Lombardia che ha visto sostenere, anche la nostra scuola insieme ad altre decine di altri Istituti, mettendo a disposizione alcune risorse finanziarie per implementare il numero di sportelli di ascolto, gestiti da psicologi e pedagogisti, al fine di superare le fragilità sempre più evidenti di queste nuove generazioni.

L’auspicio, che speriamo diventi realtà, è che le autorità competenti possano continuare a premiare l’impegno di tutte quelle scuole serie e volenterose che

messe nelle condizioni finanziarie adeguate realizzano con i propri studenti occasioni di formazione di alto valore in grado di trasformare i giovani studenti in “cittadini onorabili” del mondo e della nostra amata nazione.