Il 4 dicembre, esattamente un mese dopo le elezioni statunitensi, il Bitcoin ha superato per la prima volta la soglia dei 100mila dollari, un traguardo notevole per un asset finanziario a lungo bollato come pura speculazione. La capitalizzazione della regina delle criptovalute ha superato i 2mila miliardi divenendo il settimo maggiore asset al mondo, con colossi dei fondi come Blackrock e Fidelity scesi in campo a inizio anno proponendo i loro Etf spot Bitcoin. Sempre più investitori identificano il Bitcoin come un “diversificatore di portafoglio”, alla stregua dell'oro, con i due asset accomunati dalla loro intrinseca scarsità a fronte di una domanda crescente.

Donald Trump in campagna elettorale ha più volte affermato che gli Stati Uniti

diverranno la capitale mondiale delle criptovalute. Il presidente eletto intende creare un quadro normativo statunitense di supporto per le criptovalute e spinge anche per l’istituzione di una riserva strategica di Bitcoin.