La Fed arriva al bivio sui tassi, Bce avanti sui tagli

Superata la prima settimana dell'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, i mercati riaprono oggi con gli occhi puntati sulle prossime mosse delle banche centrali e sui conti delle big tech statunitensi, continuando a monitorare anche le mosse del nuovo presidente degli Stati Uniti, in particolare, sui dazi. Le Borse cinesi saranno chiuse (dal 28 gennaio al 4 febbraio) mentre in Piazza Affari dominerà ancora il risiko bancario, dopo la scalata di Mps su Mediobanca. Sul fronte macro, i dati clou saranno quelli del Pil di Europa e Usa. L'attenzione sarà puntata sui meeting di Fedral Reserve e Banca Centrale Europea.

Gli investitori, che ormai da tempo temono una pausa nel ciclo del taglio dei tassi Oltreoceano, mercoledì sera cercheranno di cogliere ogni increspatura nelle parole del presidente della Fed Jerome Powell (in foto) per captare eventuali conferme. La Bce di Christine Lagarde, al contrario, dovrebbe tagliare i tassi di 25 punti base, senza offrire nessuna sorpresa. L'inflazione, al momento, non infatti vista come un problema, ma «potrebbero giungere segnali di maggiore ottimismo sulla crescita dopo i recenti dati pmi», evidenziano gli analisti di Mps.

In parallelo alle mosse elle banche centrali proseguirà la stagione delle trimestrali: negli Usa con la maggioranza delle magnifiche 7 (Apple, Meta, Microsoft e Tesla), in Europa con alcuni big del settore tech (Sap, Asml), del lusso (Lvmh) e del credito (Deutsche Bank e Bbva).