FederlegnoArredo, Feltrin confermato presidente fino al 2026

Claudio Feltrin, attuale presidente in carica fino al 2024, proseguirà il suo mandato per altri due anni, fino al 2026: decisione presa con oltre il 95% dei voti dall'assemblea straordinaria di FederlegnoArredo, come previsto dalla delibera del Consiglio generale di Confindustria del 17 maggio 2022 che ha introdotto tale possibilità straordinaria per i presidenti delle Associazioni territoriali e di categoria del Sistema, eletti entro il 31 dicembre 2020.

Norma voluta da Confindustria - si sottolinea in una nota - per offrire alle realtà che lo ritenessero opportuno una continuità nell’azione associativa messa a dura prova dalla fase pandemica.



L’esito dell’assemblea che si è riunita nella sede di Foro Buonaparte a Milano, conferma quanto già deliberato il 20 dicembre scorso dal Consiglio di presidenza di FederlegnoArredo prima e dal Consiglio generale poi: un percorso trasparente e condiviso con la base associativa nel pieno e doveroso rispetto dello Statuto della Federazione.



“A tutti gli associati, ai membri del Consiglio generale e del Consiglio di presidenza va il mio ringraziamento per la rinnovata fiducia accordatami. Porterò avanti, insieme a tutti voi, il mio impegno con determinazione e convinzione per completare il lavoro avviato in questi anni, in un’ottica di continuità nell’esclusivo interesse degli associati", ha dichiarato Claudio Feltrin.

"I miei punti fermi sono e rimangono quelli con cui sono stato eletto presidente nel 2020: trasparenza e collegialità della governance, rappresentanza, qualità dei servizi erogati, efficienza della struttura e impegno al fianco delle aziende nella transizione ecologica", ha aggiunto Feltrin che ha sottolineato ancora: "Con questo voto, l’assemblea degli associati ha deciso di proseguire nel cammino intrapreso a supporto delle aziende del legno-arredo. Una filiera che abbiamo l’onore di rappresentare con le istituzioni italiane ed europee e all’interno del sistema confindustriale, di cui siamo e intendiamo continuare ad essere una componente importante, che vuole portare il proprio contributo all’impegno unitario di Viale dell’Astronomia, a tutela degli interessi complessivi del nostro sistema industriale nazionale".