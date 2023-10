Via libera alla manovra che taglia le tasse. Meloni: “È seria e realistica”

Il governo Meloni licenzia la sua seconda legge di Bilancio da quando è nato; la prima se non si considera la transizione con Mario Draghi. Il totale provvisorio della manovra finanziaria 2024 è di 23 miliardi di euro. A questi bisognerà poi aggiungere ulteriori risorse per le misure indifferibili e interventi mirati. Anche perché il provvedimento prevede, tra le altre misure, l'avvio della nuova Irpef e il taglio del cuneo fiscale per favorire i redditi medio-bassi. Il Consiglio dei ministri odierno ha stabilito che due terzi del costo della legge di stabilità saranno coperti in extradeficit, quindi il governo ha dovuto individuare nuove entrate o risparmi di spesa per almeno 8 miliardi.

Cuneo e aliquote Irpef

Il primo pilastro della legge di Bilancio è il taglio del cuneo fiscale. L'esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti con redditi più bassi è iniziato nel 2022 con il governo Draghi, è stato confermato e rivisto al rialzo con la manovra 2023 messa a punto dal governo Meloni ed è salito ulteriormente grazie al decreto lavoro del primo maggio scorso. Il taglio attualmente in vigore e che sarà prorogato di un altro anno è del 6% per i lavoratori con reddito fino a 35mila euro e del 7% per chi ha un reddito non superiore a 25mila euro l'anno (1.923 euro al mese).

C'è poi l'accorpamento delle prime due aliquote Irpef circa 4,1 miliardi) che sono coperte con i quasi 16 miliardi di extradeficit. La norma per la riduzione degli scaglioni da quattro a tre, prevista dalla delega fiscale, è contenuta in un decreto attuativo che arriverà parallelamente alla legge di Bilancio. L'obiettivo è il medesimo taglio del cuneo fiscale: favorire i redditi bassi e per questo sarà accorpata nell'aliquota del 23% (oggi riservata ai redditi fino a 15.000 euro) anche quella del 28% (oggi prevista da 15.001 a 28.000 euro). La riforma, sommata al taglio del cuneo, dovrebbe portare a un vantaggio in busta paga di circa 120 euro al mese. C'è poi un taglio lineare alle detrazioni da 260 euro per chi ha un reddito complessivo superiore a 50.000 euro. A essere interessati dalla riduzione gli sconti del 19%, le erogazioni liberali a favore delle Onlus, dei partiti e del Terzo settore oltre alle detrazioni sui premi per l'assicurazione sulle calamità.

I sostegni alle famiglie

Un importante aiuto economico è presente anche per la famiglia, per agevolare le madri lavoratrici e dare aiuti più corposi a chi ha tre figli. Questo capitolo potrà contare anche sui fondi non utilizzati per l'assegno unico. Per il sostegno ai redditi potrebbe arriva anche la proroga della detassazione dei premi di produttività e dei fringe benefit fino a 3mila euro (per chi ha figli). E resta comunque possibile che a contribuire siano i redditi più alti, attraverso una revisione del decalage delle detrazioni al 19%. Non ci saranno rivoluzioni al capitolo previdenza, che dovrebbe vedere subito la proroga di quota 103 e dell'Ape social, nonché un nuovo mini-aumento per le pensioni minime. In un secondo step, con un ddl collegato, il resto delle misure.

Nel 2024 la deduzione per i costi del personale di nuova assunzione con contratto a tempo indeterminato viene maggiorata del 20%; l'agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l'attività nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno trecentosessantacinque giorni. La legge di Bilancio stanzia fondi anche per il rinnovo dei contratti della Pubblica Amministrazione (5 miliardi complessivamente e si dovrebbe partire dalla sanità e dal comparto sicurezza) e per il Servizio sanitario nazionale (ulteriori 3 miliardi aggiuntivi). Lo scopo principale è quello di ridurre le liste di attesa, chiedendo un aiuto in più alle strutture private accreditate e mettendo più soldi in busta paga a medici e infermieri attraverso la detassazione degli straordinari.

Meloni: "Manovra a tempo di record"

"Abbiamo varato la manovra 2024, il Cdm lo ha Fatto a tempo di record: poco più di un'ora a dimostrazione dell'unità di vedute del Cdm della maggioranza che sostiene il governo". Lo ha affermato Giorgia Meloni durante la conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato la manovra. La legge du Bilancio vale complessivamente " poco meno di 24 miliardi, frutto di 16 miliardi di extragettito e per il resto di tagli di spese. La manovra che considero molto seria, molto realistica che non disperde risorse ma le concentra su grandi priorità continuando a seguire la visione che il governo ha messo dall'inizio del suo mandato, nonostante il quadro complesso - ha aggiunto -. Il quadro è chiaramente abbastanza complesso: noi nel 2024 avremo circa 13 miliardi euro di maggiori interessi sul debito, da pagare in forza delle decisioni assunte dalla Bce, e circa 20 di superbonus. L'aumento dei tassi e il Superbonus fanno complessivamente più della manovra di bilancio ". Il presidente del Consiglio che " le poche risorse di cui disponiamo le vogliamo concentrare su chi ha più bisogno ", quindi " continuiamo il lavoro sulle pensioni più basse ".

Salvini: "Taglio del canone Rai"

" Ci sarà un primo intervento sul canone Rai che sarà tagliato dalla bolletta dei contribuenti ", annuncia Matteo Salvini nel corso della conferenza stampa. " Siamo soddisfatti, c'è l'approvazione nei tempi più rapidi possibili e sarà una manovra senza emendamenti di maggioranza - ha aggiunto Salvini -. Dopo settimane di chiacchiere a vuoto e di ragionamenti di vari analisti, posso dire che c'è la copertura per il collegamento stabile dalla Sicilia, all'Italia e all'Europa ", ha rimarcato il ministro delle Infrastrutture in riferimento al ponte sullo Stretto.

Giorgetti: "Energia? Situazione forse in negativo?