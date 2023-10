Manovra 2024, dal cuneo fiscale alla nuova Irpef. Ecco tutte le novità

Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge di bilancio per la Manovra Finanziaria 2024. L'obiettivo principale dell'esecutivo è stato quello di trovare nuove entrate e risparmi di spesa per coprire almeno due terzi dei costi senza intaccare il deficit. Il governo, guidato da Giorgia Meloni, si è trovato a dover bilanciare con attenzione le risorse limitate. In Cdm è stato discusso anche un decreto dedicato a misure urgenti in materia economica e fiscale dedicato agli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. Ecco le principali novità.

Taglio del cuneo fiscale

Uno dei pilastri principali di questa Manovra è il taglio del cuneo fiscale. Questa misura, iniziata nel 2022 con il governo Draghi e successivamente rivista al rialzo nel 2023, continuerà a sostenere i lavoratori dipendenti con redditi più bassi. Attualmente, i lavoratori con un reddito fino a 35.000 euro vedono un taglio del 6%, mentre chi guadagna meno di 25.000 euro l'anno (1.923 euro al mese) beneficia di un taglio del 7%.

Aliquote IRPEF 2024

Un altro punto importante riguarda l'accorpamento delle prime due aliquote IRPEF, che contribuirà a coprire quasi 16 miliardi di extra deficit. Questa misura mira a semplificare il sistema fiscale e favorire i redditi bassi. In particolare, l'aliquota del 23% (attualmente riservata ai redditi fino a 15.000 euro) accorperà anche l'aliquota del 28% (prevista per redditi da 15.001 a 28.000 euro). La prevista riforma, combinata con il taglio del cuneo fiscale, dovrebbe portare a un aumento di circa 120 euro al mese in busta paga per i lavoratori interessati. La riduzione delle aliquote Irpef coinvolge nel complesso oltre 24,9 milioni di contribuenti.

Pubblica Amministrazione e sanità

La Manovra prevede anche fondi destinati al rinnovo dei contratti della Pubblica Amministrazione (5 miliardi in totale, iniziando dalla sanità e dalla sicurezza) e per il Servizio Sanitario (3 miliardi aggiuntivi). L'obiettivo principale è ridurre le liste di attesa, coinvolgendo le strutture private accreditate e aumentando i compensi per medici e infermieri attraverso la detassazione degli straordinari.

Novità sul tema pensioni

Nel settore previdenziale, la Manovra non prevede rivoluzioni significative. Invece, si prevede la proroga della quota 103 e dell'Ape sociale, insieme a un possibile aumento delle pensioni minime. Altre misure verranno discusse in un secondo momento tramite un ddl collegato.

Sostegno alle famiglie e mamme lavoratrici

La Manovra cerca di sostenere le famiglie, in particolare le madri lavoratrici e le famiglie con tre figli. È stato inserito il prolungamento della detassazione dei premi di produttività e dei fringe benefit fino a 3.000 euro per chi ha figli.

Partite IVA

Una novità importante riguarda le partite IVA, in cui cambierà il calendario degli adempimenti. L'acconto di novembre sarà eliminato già quest'anno per circa 2,5 milioni di autonomi, piccoli artigiani e commercianti, selezionati in base a una soglia di fatturato. A partire dal novembre 2024, questa modifica si estenderà a tutti.

Spending Review e Global Minimum Tax

Una parte dei fondi necessari proviene da una spending review che dovrebbe portare almeno 2 miliardi di euro per il prossimo anno. La revisione spetta ai singoli ministeri, ma il Ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha avvertito che le forbici del MEF saranno pronte a tagliare se necessario. La global minimum tax sarà un'altra importante fonte di entrate, e potrebbe essere affiancata da una revisione delle tasse sui giochi online e dall'anticipo della gara del Lotto. Inoltre viene ampliata fino a 8.500 euro la soglia di no tax area prevista per i redditi di lavoro dipendente che viene parificata a quella già vigente a favore dei pensionati.

Incentivi fiscali per le imprese

L'imposta sulle imprese dovrebbe ridursi dal 24% al 15% per chi assume, con ulteriori agevolazioni per giovani, donne o ex beneficiari del reddito di cittadinanza. Le multinazionali saranno soggette a una global minimum tax del 15%, mentre le aziende che riportano la produzione in Italia dopo una delocalizzazione all'estero potrebbero beneficiare di agevolazioni specifiche per il cosiddetto reshoring.