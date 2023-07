Al via i quadri generali Associazione nazionale consulenti del lavoro

Sono iniziati oggi, a Ostuni, i quadri generali dell’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro (ANCL), presieduti dal presidente Dario Montanaro. L'evento è l'occasione per celebrare, in una due-giorni densa di dibattiti e di tavole rotonde, i 70 di vita del sindacato dei Consulenti.

Oltre ai rappresentanti di associazioni datoriali e organizzazioni sindacali nazionali e locali, anche interverranno i dirigenti nazionali e territoriali. Il Presidente Nazionale ANCL, Dario Montanaro, questo pomeriggio, ha avviato i lavori previsti affermando che la professionalità e competenza dei Consulenti del Lavoro deve essere “il faro di speranza del mondo lavoro e del paese. In queste sfide un Consulente del Lavoro non è solo perché l’ANCL supporterà sempre gli associati in ogni battaglia sindacale, professionale e legale”. I lavori, come si legge sulla pagina Facebook dell'ANCL, sono proseguiti con l’apertura della tavola rotonda su “Il ruolo sindacale dell’Associazione volgendo lo sguardo alla professione del domani”, durante la quale è emersa l’esigenza comune di “fare rete” per sostenere e affiancare gli studi verso il cambiamento e l’innovazione tecnologica. Durante la seconda tavola rotonda su “Generazioni a confronto per la crescita professionale” sono stati trattati diversi temi e gli spunti offerti per individuare le strategie più idonee a garantire il dialogo tra le generazioni di consulenti. Oggi è importante parlare “con” i giovani utilizzando modelli di comunicazione più vicini ad essi che possano facilitare il confronto e ridefinire il ruolo dei Consulenti del Lavoro. Confrontarsi, quindi, per adattarsi ai nuovi scenari del futuro. La giornata più importante, però, sarà domani quando interverrà il Ministro del Lavoro, Marina Calderone, che darà il via alla seconda giornata di lavori. Tanti altri i temi sul tavolo, compreso il modo per garantire la tutela del Consulente del lavoro in ogni sede.