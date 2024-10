"Industria 2030", le sfide future da affrontare per la competitività delle aziende italiane

Quali sono le sfide che le aziende e l'industria devono affrontare nel prossimo futuro per essere competitive? Una domanda non semplice a cui ha provato a rispondere il convegno “Industria 2030: sfide e opportunità di un settore strategico per la competitività” promosso dalla cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca.

Gli interventi

Numerosi i presenti al convegno, moderato da Anna Maria Belforte, così come gli interventi frutto di importanti riflessioni sulla costruzione delle aziende del nostro Paese nel prossimo futuro, impegnate nella competitività vero motore della cresciata.

“ Noi siamo campioni in termini di produttività. Le nostre aziende sono solide e animate da passione. La stragrande maggioranza del tessuto produttivo italiano è costituita da piccole e medie imprese, e dobbiamo sostenerle nel fare il salto di qualità tecnologico. È evidente che queste realtà hanno capacità di accantonamento diverse rispetto alle grandi imprese, il che spesso le limita nella transizione tecnologica. È qui che devono intervenire le politiche nazionali e regionali, agevolando la transizione tecnologica 5.0, essenziale per incrementare la ricchezza media del Paese ", ha spiegato Sergio Costa (M5s), vicepresidente della Camera dei Deputati, nel corso del convegno.

Sergio Costa (M5s), vicepresidente della Camera dei Deputati

Costa ha poi aggiunto un altro tema cruciale quello del cambiamento climatico: " La transizione ecologica, diventa imprescindibile perché incide direttamente sull’attività produttiva. Il cambiamento climatico riduce la produttività e crea problemi economici, portando a una diminuzione della ricchezza. Come affrontare questa sfida? Semplicemente schierandoci a fianco dei produttori, definendo una politica di medio-lungo termine capace di superare queste criticità, senza che venga modificata a ogni cambio di governo ”.

Puntare sul capitale umano

Per Ylenja Lucaselli, parlamentare di Fratelli d’Italia in Commissione Bilancio alla Camera, una priorità è quella di puntare sul capitale umano: " Il problema della produzione è strettamente legato alla valorizzazione delle migliori risorse umane all'interno delle industrie, ed è su questo che dobbiamo concentrarci. Certamente esiste un tema legato all'innovazione tecnologica che, in Italia, procede più lentamente rispetto ad altre nazioni, specialmente tra alcune fasce imprenditoriali, come le piccole e medie imprese. Al contrario - ha spiegato - i grandi gruppi italiani sono molto all'avanguardia ".

La mancanza di manodopera specializzata

Il tema centrale, secondo Lucaselli, è la mancanza di di manodopera qualificata e della necessità di formare i nostri lavoratori per colmare il divario tra domanda e offerta. " La coniugazione di questi due obiettivi fondamentali, che non riguardano solo l’Italia ma anche l'Europa e il mondo, si può raggiungere con gradualità. Dobbiamo accompagnare le nostre imprese in questo processo di cambiamento senza pretendere che avvenga in modo repentino, formando il personale affinché la transizione possa diventare effettiva all'interno delle aziende. Il Governo ha già adottato una serie di misure a favore dei lavoratori ”, ha poi concluso.

Ylenja Lucaselli, parlamentare di Fratelli d’Italia in Commissione Bilancio alla Camera

Equilibrio tra produttività e qualità della vita

La competitività spinge in maniera importante la forza lavoro che non solo deve essere qualificata ma deve poter conciliare la produttività con l'importante qualità della vita. È questo il punto fondamentale per Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra in Commissione Finanze a Montecitorio.

“ Le nostre imprese ce la mettono tutte tutta. Il problema è legato a due fattori: il primo è che è sempre più difficile in un sistema planetario essere competitivi. Il secondo è che purtroppo le macchine burocratiche ci affossano. La verità è che la povertà sta aumentando così come il precariato e lo sfruttamento che aumentano il degrado sociale. La nostra ricetta per la competitività è raggiungere l’obiettivo di una società in cui il datore di lavoro possa avere piena soddisfazione così come i lavoratori. Attraverso un equilibrio tra qualità della vita e qualità dell'ambiente. Noi continuiamo a ballare sul Titanic come se nulla fosse. Abbiamo tanti negazionisti, esperti laureati su Google che non comprendono la gravità dell’impatto dei cambiamenti climatici sui livelli produttivi ".

Borrelli ha poi concluso: " Allora da questo punto di vista dobbiamo dirci che se noi continuiamo ad andare nella direzione che abbiamo preso, cioè fregandocene buona parte dell'ambiente, avremo due danni: uno relativo all’ambiente in cui viviamo e l’altro relativo al progressivo impoverimento di famiglie e imprese ”.

Aumentare la capacità produttiva

Per Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia in Commissione Politiche UE, è anche fondamentale aumentare la capacità produttiva e ridurre il costo del lavoro promuovendo l'internazionalizzazione: " In questo contesto - spiega - l'utilizzo della leva fiscale potrebbe rappresentare una soluzione efficace per rilanciare la competitività del nostro sistema di produzione. I nostri dati sono tiepidi. Tuttavia, analizzandoli più a fondo, emerge che questo rallentamento è strettamente legato alla crisi delle economie dell'Europa centrale, in particolare di Francia e Germania, con il settore manifatturiero tedesco, il più forte d'Europa, in grave difficoltà. Questa crisi ha ripercussioni su tutto l'indotto europeo" .

Ogni crisi un'opportunità

Nonostante queste difficoltà: " Ogni crisi può rappresentare un'opportunità. - racconta Cattanero - È il momento di intervenire per riorganizzare le nostre imprese, puntando sull'innovazione digitale. Questo potrebbe comportare una rielaborazione del nostro sistema economico al fine di migliorare la produttività. Le Pmi italiane devono essere messe in grado di affrontare le sfide globali. Potrebbero dover considerare fusioni o accorpamenti per rafforzarsi e aumentare la loro competitività, ma è essenziale che lo Stato le supporti adeguatamente ".

Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia in Commissione Politiche UE

Le soluzioni possibili