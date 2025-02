"Investimenti per 40 miliardi di euro in Italia". L'accordo storico che cambia tutto

Ascolta ora 00:00 00:00

L'imprenditore e filosofo Kamel Ghribi, alla vigilia del Forum imprenditoriale Italia-Emirati Arabi Uniti che si apre domani a Roma con 300 imprenditori, è intervenuto sul momento di particolare instabilità politica mondiale, che inevitabilmente colpisce anche il settore economico e imprenditoriale. " I rapporti dell'Italia con gli Emirati Arabi Uniti hanno avuto alti e bassi. Adesso il livello della relazione diplomatica è veramente eccellente. La visita di Stato del presidente Bin Zayed e l'incontro con il presidente Mattarella è un segno di questo ", ha spiegato Ghribi, ricordando che all'ambasciatore italiano negli Emirati, Lorenzo Fanara, è stato conferito il premio come migliore ambasciatore del mondo tra quelli accreditati ad Abu Dhabi.

" Il Business forum dovrà stabilizzare queste relazioni al livello di eccellenza in cui si trovano raccogliendo il frutto dei rapporti in essere. Mi riferisco a intese e investimenti. La partecipazione di 300 imprenditori dei due Paesi al Forum è la certificazione dell'interesse straordinario e reciproco che ci lega ", ha proseguito l'imprenditore, che ha voluto sottolineare l'impegno del presidente del Consiglio italiano per la coltivazione di questi rapporti. " Giorgia Meloni è già stata tre volte negli Emirati supportando le imprese. Con la sottoscrizione di 14 intese governative e oltre 30 imprese coinvolte potrebbero determinarsi, tra le altre cose, investimenti per 40 miliardi nel nostro Paese ", ha aggiunto Ghibli, mettendo l'accento sull'importanza della diplomazia imprenditoriale, che " vale doppio quando promuove canali di diplomazia economica che portano risultati economici consolidando ancor di più l'amicizia tra i Paesi coinvolti ".

Sul ruolo di cui devono farsi carico i leader della Terra oggi, l'imprenditore non ha dubbi: " Devono promuovere pace e prosperità, difendere l'interesse nazionale conciliandolo con le evoluzioni di un mondo in costante cambiamento. Si tratta di essere visionari e coraggiosi ". Ogni anno, prosegue, " se facciamo il conto, ci rendiamo conto che ci sono più guerre dell'anno prima. Per questo dico che il vero leader è quello capace di difendere l'interesse nazionale nel contesto dell'evoluzione globale ". Senza pace, conclude, non c'è prosperità " si alimenta l'instabilità e il rischio di conflitti ". Sono tre i pilastri sui quali si deve chiedere ai leader mondiali di lavorare: " Saggezza, visione e coraggio ".

Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami, ha confermato gli ottimi rapporti in corso tra Italia ed Emirati Arabi Uniti anche a fronte dell'investimento di questi ultimi di 40 miliardi di dollari, che conferma " la credibilità e l'autorevolezza internazionale del governo guidato da Giorgia Meloni ". L'impegno finanziario è stato confermato dal presidente emiratino Mohamed Bin Zayed ed è la riprova che " grazie a politiche economiche solide e a una chiara visione strategica, la nostra nazione si sta affermando come una destinazione sicura e attrattiva per il capitale estero, creando nuove opportunità di crescita e sviluppo per le nostre imprese e i nostri lavoratori ".

a livello internazionale è stata invertita la rotta e che il centrodestra guidato da Fratelli d'Italia sta lavorando per un'Italia più competitiva e sicura

Tutto questo è la conferma che "".