Italia sostiene progetti agricoltura sostenibile in Ghana

Un protocollo d'intesa sull'attuazione di progetti di agricoltura sostenibile e moderna in Ghana è stato siglato presso la Residenza dell'ambasciatore d'Italia ad Accra, dal Ministro dell'Alimentazione e dell'Agricoltura della Repubblica del Ghana, Eric Opoku, l'amministratore delegato di BF International Best Fields Best Food Limited, Federico Vecchioni, e il presidente di BF Ghana Ltd, Georges Mikhael.

Il Gruppo BF, nato intorno a Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola che, con i suoi oltre 11mila ettari, è la più grande azienda agricola italiana per superficie agricola utilizzata, da operatore agricolo tradizionale si è trasformato in una realtà, più evoluta ed innovativa, in grado di gestire produzioni aziendali orientate al consumatore e di offrire beni e servizi tecnologicamente avanzati agli agricoltori.

Consolidato il ruolo di infrastruttura di eccellenza in Italia, il Gruppo BF ha avviato un percorso di internazionalizzazione per la promozione di un modello di filiera di qualità, replicabile, scalabile e tracciabile, e di formazione del capitale umano e fa parte dell'iniziativa italiana di cooperazione internazionale.

Alla cerimonia per la sigla del protocollo d'intesa era presente l'ambasciatrice d'Italia in Ghana, Laura Ranalli, e il Ministro ghanese della Pesca e dell'Acquacoltura, Emelia Arthur. L'obiettivo del protocollo è rafforzare gli ecosistemi agroalimentari in Ghana in Partnership con il settore privato italiano, istituendo un partenariato pubblico-privato paritario nell'ambito del Piano Mattei per l'Africa.

L'intesa è cofinanziata dal Ministero degli Esteri, con BF International Best Fields Best Food Limited che rappresenta il partner del settore privato, mentre Ciheam Bari funge da partner della conoscenza e agenzia esecutrice della componente pubblica.