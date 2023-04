Kazakhstan e Italia ampliano la partnership per gli investimenti

Si rafforza la partnership economica tra Kazakhstan e Italia. In occasione del business forum kazako-italiano Kazakhstan - Il Paese delle grandi opportunità, tenutosi a Milano, i due Paesi hanno perfezionato accordi e potenziato la loro cooperazione in molteplici settori.

Il business forum kazako-italiano

Il forum in questione è stato organizzato da Kazakh Invest, dall'Ambasciata del Kazakhstan in Italia e dalla Camera di Commercio Italo Kazaka. Vi hanno partecipato oltre 100 aziende italiane, in rappresentanza di settori quali l'agroindustria, l'industria leggera, la logistica, il turismo, l'ingegneria meccanica, l'energia, ecc. La parte kazaka era invece rappresentata dalla direzione delle società nazionali “Kazakh Invest” , “Baiterek” , “Kazpost”, da rappresentanti di enti statali e di società private.

La sede del forum non è stata casuale. Milano è infatti il capoluogo della regione Lombardia, leader dell'imprenditoria italiana, la regione più industrializzata e ricca d'Italia. Qui hanno sede molte aziende italiane e internazionali. La Lombardia è attraente non solo per gli affari, ma anche per i turisti di tutto il mondo.

La cooperazione tra Kazakhstan e Italia

Intervenendo all'apertura del business forum, l'Ambasciatore kazako in Italia, Yerbolat Sembayev, ha sottolineato l'elevata dinamica di sviluppo delle relazioni commerciali e di investimento tra i due Paesi. Secondo Sembayev, l'Italia è uno dei principali partner commerciali del Kazakhstan nel mondo.

" Oggi l'Italia è il principale partner commerciale del nostro Paese in Europa e il terzo nel mondo. La nostra cooperazione reciprocamente vantaggiosa è costruita nel quadro dell'Accordo di partenariato strategico tra i nostri Paesi ", ha dichiarato Sembayev.

Il diplomatico kazako ha quindi parlato dei progetti di investimento in corso tra i due Paesi. " Da oggi è stata avviata l'attività di assemblaggio di trattori agricoli e mietitrebbie "Deutz-Fahr" con il marchio "Made in Kazakhstan jointly with Italy", lanciata da “Agromash Holding KZ” insieme alla holding multinazionale italiana “SDF Group”. Inoltre, l'azienda italiana PetrolValves, impegnata nella produzione e manutenzione di valvole, e il gruppo kazako “Merlion Development Group” hanno creato una joint venture “PetrolValves Kazakhstan” e quest'anno hanno già messo in funzione un impianto per la produzione di valvole ", ha spiegato Sembayev.

Le potenzialità del Kazakhstan

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di “Kazakh Invest” Meirzhan Yussupov ha presentato ai partecipanti al forum informazioni dettagliate sul Kazakhstan, facendo conoscere loro il potenziale di investimento del nostro Paese, i suoi vantaggi, e ha parlato delle condizioni create per gli investitori e delle misure di sostegno da parte dello Stato.

" L'Italia rimane il terzo partner commerciale strategico del Kazakhstan dopo Russia e Cina, con una quota di oltre l'11,1% sul volume totale del fatturato del commercio estero. Oggi più di 260 imprese a capitale italiano operano con successo nel Paese, il che testimonia l'alta fiducia dell'imprenditoria italiana nel nostro Paese" , ha affermato Yussupov.

A loro volta, i rappresentanti della parte italiana hanno rilevato l'elevato potenziale di cooperazione commerciale e di investimento tra i due Paesi. Secondo il Presidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati del Parlamento italiano, Ciro Maschio, il Kazakhstan è un importante partner commerciale ed economico del Paese. Entrambe le parti hanno le carte in regola per espandere la cooperazione bilaterale.

Il rappresentante plenipotenziario del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano Gianluca Grandi, il presidente della Commissione Bilancio della Regione Lombardia Davide Caparini, il presidente della Camera di Commercio italo-kazaka Paolo Girelli, il presidente dell’Associazione per il Commercio Italo-Kazaka Marco Beretta e altri hanno condiviso le loro opinioni sull'espansione delle relazioni commerciali e di investimento italo-kazake.

Sono intervenuti Salvatore Parano, responsabile dell'Agenzia per il Commercio e gli Investimenti (ICE) in Kazakhstan, Nurbolat Aidapkelov, primo vicepresidente di “NUH Baiterek”, Luca Passariello, responsabile Supply Chain e Business Promotion di “SACE”, Temirlan Mukhanbedjanov, Chief Customer Officer di Astana International Financial Centre, Semyon Pak, Managing Director International Business di “Kazpost” e Francesco Formisano, direttore commerciale di “Bonifiche Ferraresi”. Il forum ha incluso la firma di un memorandum di cooperazione sullo sviluppo del commercio elettronico tra “Kazpost” e l'azienda italiana “NEOS”.