Lombardia, grande ambasciatore del made in Italy nel mondo

Ascolta ora 00:00 00:00

«Il Mondo è in Lombardia» è il titolo dell'evento che, nel Palazzo della Regione, ha visto la presenza dei rappresentanti del Corpo consolare di Milano (il più nutrito del mondo insieme a quello di New York, con ben 115 rappresentanze). Un momento di confronto nel quale il presidente Attilio Fontana e la sua Giunta hanno tracciato un bilancio sull'importante attività che, nel biennio 2023-2024, ha esaltato il ruolo internazionale della Lombardia anche oltre i confini nazionali.

Utili, per comprendere come proprio la Lombardia sia assoluta protagonista anche fuori dal nostro Paese, le parole usate nell'occasione dal ministro dell'Economia e Finanze, Giancarlo Giorgetti: «Se considerassimo solo il Pil, pari a 481 miliardi di euro, la Lombardia sarebbe il decimo Stato dell'Unione Europea». «Una solidità ha spiegato il ministro che si fonda su una diversificazione di un'economia, che spazia dalla manifattura alla finanza, dal terziario avanzato al turismo. Un'azione internazionale, quella della Lombardia, scandita da accordi e incontri di primissimo livello come quelli, solo per citare le missioni oltreoceano, con Arabia Saudita, Stati Uniti e, ancora, Thailandia e Vietnam. «Quest'anno spiega il presidente Fontana abbiamo intensificato i rapporti istituzionali con l'estero e nel 2025 rafforzeremo ulteriormente queste attività per rendere la nostra Lombardia sempre più attrattiva».

Inevitabile, anche in questa prospettiva, un riferimento all'autonomia differenziata: «Un tema e una materia dice il governatore - cara a tutti i lombardi, perché ci permetterà di possedere maggiori deleghe e più responsabilità anche nel contesto internazionale». La credibilità e l'alta considerazione della Lombardia trovano una chiara sintesi nelle parole dell'ambasciatore italiano in Arabia Saudita, Carlo Baldocci. Ricevendo il presidente Fontana e il sottosegretario Raffaele Cattaneo nella missione di settembre a Riad, il diplomatico, oltre a spiegare che il governatore della Lombardia è stato il primo presidente di Regione a effettuare una visita in quel Paese, ha posto l'attenzione sui bilaterali che Fontana ha avuto con ben quattro ministri e tre viceministri sauditi, «un'accoglienza chiosa il governatore della Regione - davvero importante, che ben fotografa l'attenzione che quest'area del mondo, in forte e continua espansione, rivolge alla nostra regione».

Spostandoci da Oriente a Occidente, il ruolo della Lombardia resta centrale anche negli Stati Uniti. Qui il presidente Fontana ha costruito relazioni importanti con gli stati dell'Indiana e della Florida. Alla visita effettuata ad Indianapolis ha fatto seguito la firma, a Palazzo Lombardia, di un Memorandum of Understanding tra la Regione e lo stato americano.

«Obiettivo dell'accordo spiega il sottosegretario alle Relazioni internazionali, Raffaele Cattaneo - promuovere la collaborazione tra i due territori per arrivare a intensificare sempre di più i rapporti economici in settori di comune interesse: automotive, innovazione, ricerca e sviluppo, collaborazione accademica e inclusività in ambito occupazionale».

Il rapporto con la Florida ha, invece, trovato riscontro nella visita a Palazzo Lombardia del governatore della Florida, Ron DeSantis, in Italia per una missione economico-commerciale. «Un'occasione di rilevanza strategica particolarmente importante commenta il presidente Fontana grazie alla quale potremo rendere, reciprocamente, ancora più solidi i rapporti tra Lombardia e Florida. Abbiamo condiviso la possibilità di intensificare gli scambi commerciali e stringere ulteriore collaborazione in settori strategici quali la ricerca e l'innovazione».

E in questa direzione va il memorandum firmato, a margine del bilaterale, tra Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta e The Florida International University Board of Trustees che prevede lo sviluppo di collaborazioni tra l'istituzione lombarda e quella americana su temi scientifico-sanitari.