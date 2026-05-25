La Lombardia tra maxi-export e mini-credito

Ma come sta l’economia lombarda? Per l’importanza che ricopre questa regione per la tenuta del Sistema Paese la domanda è centrale. Diciamo allora che il bicchiere è mezzo pieno se prendiamo in esame la voce relativa all’export. Mentre è mezzo vuoto per quanto riguarda la condizione complessiva delle piccole e medie imprese. La cosiddetta locomotiva del Paese oggi viaggia a due velocità e questo è un risultato che deve far riflettere. Perché quando la Lombardia rallenta, il rischio concreto è che l’economia italiana nel suo complesso si muova affaticata. La buona notizia vede l’export nel 2025 (i dati li ha resi noti Cna Lombardia) raggiungere la ragguardevole cifra di 167 miliardi di euro (+22,4% rispetto al 2021) tenuto conto della situazione internazionale segnata da guerre e tensioni geopolitiche.

La manifattura lombarda conferma il suo appeal a livello globale e questo dice molto dell’impegno creativo dell’imprenditoria e della sua capacità di resilienza. La notizia assai meno buona – e qui si toccare un tasto dolente – riguarda la situazione del credito alle piccole e medie imprese che ha subito una preoccupante contrazione, perdendo il 24% nell’ultimo quinquennio. Perciò, dal periodo del Covid per arrivare alla stagione traumatica delle guerre, gli imprenditori della porta accanto non hanno trovato un’interlocuzione efficace con le banche. E questo la dice lunga sulla distanza che permane tra il sistema produttivo lombardo e il mondo della finanza. Figurarsi nel resto della penisola.

Evidentemente nella nostra cara Italia c’è qualcuno che fatica a comprendere che le imprese territoriali generano lavoro. Questo bicchiere mezzo vuoto certifica la grave miopia di voltare le spalle alla realtà. E se il credito non si dà una mossa, il bicchiere è destinato a svuotarsi del tutto.

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