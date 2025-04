L'Ue a Trump: "Non risponderemo solo coi dazi". Berlino: "Stesso impatto della guerra" | La diretta

È il day after delle nuove sanzioni americane contro il mondo. Le nuove tariffe varate dalla Casa Bianca creano fibrillazioni sui mercati e soprattutto forti reazioni da parte delle nazioni colpite.

13:42 - Fonti Ue: "Primi dazi il 15 apriel, altri a maggio"

"Ci sono contromisure in arrivo in risposta ai dazi sull'alluminio e l'acciaio annunciati il 12 marzo" dall'amministrazione Trump: "la decisione avverrà in comitologia, (una procedura speciale in sede Ue, ndr), e i Paesi saranno chiamati a votare il 9 aprile". Lo fanno sapere fonti Ue, precisando che a seguito del voto - a maggioranza qualificata - i primi controdazi potranno entrare in vigore il 15 aprile, seguiti poi da una seconda tranche di misure il 15 maggio. "Eravamo pronti il 12 marzo, siamo pronti ora. C'è ancora qualche consultazione in corso e poi procederemo", hanno ribadito le stesse fonti, precisando che "la ritorsione rifletterà" gli input ricevuti dai governi nazional

13:20 - Borsa: Europa peggiora a metà seduta colpita dai dazi, Milano -2,2%

Borse europee travolte dai dazi annunciati ieri dal presidente americano, Donald Trump. Milano cede il 2,2%, Francoforte il 2,38%, Parigi il 2,67%, Amsterdam il 2,58% e Madrid l'1,4%. Londra limita i danni all'1,5% visto che le tariffe verso la Gran Bretagna sono la metà delle europee, al 10%. Intanto i future di Wall Street preannunciano un avvio in profondo rosso, con il derivato sul Nasdaq giù del 3%. A Piazza Affari vanno male le banche con Unicredit che guida i ribassi segnando un calo del 5%. Limita i danni Mps (-1,8%) negli ultimi giorni utili per acquistare azioni in vista dell'assemblea del 17 aprile, chiamata ad approvare l'aumento di capitale a servizio dell'offerta pubblica di scambio su Mediobanca (-3,37%).

13:18 - Fonti Ue: "Risposta non solo con altri dazi"

"Confermo che abbiamo opzioni per mettere in atto ritorsioni che non sono misure tariffarie". Lo afferma un alto funzionario Ue commentando la situazione alla luce dei dazi annunciati da Donald Trump. "Manteniamo tutte le nostre opzioni sul tavolo. Non faremo speculazioni su cosa faremo. Possiamo solo ribadire che siamo pronti a reagire, e lo faremo sulla base di una solida analisi che è attualmente condotta dai servizi della Commissione", aggiunge.

13:15 - Sanchez: "Tariffe Usa sono attacco unilaterale contro l'Ue"

primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha dichiarato che le nuove tariffe annunciate dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump rappresentano un "attacco unilaterale" di Washington contro l'Europa. Questa misura segna un ritorno al "protezionismo del XIX secolo, che a mio parere non è un modo intelligente per affrontare le sfide del XXI secolo", ha aggiunto il leader socialista, annunciando un pacchetto di misure del valore di 14,1 miliardi di euro per sostenere i settori spagnoli danneggiati dai dazi

13:11 - Ubs: "Anche con dazi ridotti Usa non cresceranno più dell'1%"

"Anche se i dazi verranno ridotti entro la fine dell'anno, lo shock di breve termine e l'incertezza associata probabilmente causeranno un rallentamento a breve termine dell'economia statunitense, riducendo la crescita complessiva del 2025 a circa o sotto l'1%". E' quanto prevede Mark Haefele, chief investment officer di Ubs Global Wealth Management, commentando i dazi introdotti dal presidente americano Donald Trump. "Ci si aspetta inoltre che la Federal Reserve tagli i tassi d'interesse tra 75 e 100 punti base nel corso della restante parte del 2025", aggiunge Haefele.

12:44 - Berlino: "Dialogo ma mostriamo anche i muscoli agli Usa"

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il suo ministro dell'Economia hanno espresso allarme sulle conseguenze dell'aumento dei dazi doganali deciso da Donald Trump, invitando l'Europa a mostrare "i suoi muscoli", senza escludere la possibilità di tassare la tecnologia americana. Questa valanga di dazi doganali contro i partner commerciali americani 'costituisce un attacco a un ordine commerciale che ha creato prosperità in tutto il mondò, ha dichiarato alla stampa il cancelliere Olaf Scholz. Gli Stati Uniti sono il principale sbocco per le esportazioni tedesche, un mercato chiave per le vendite di automobili, macchinari e medicinali. Come la Commissione europea, Berlino è "a disposizione del governo americano per discutere ed evitare una guerra commerciale", ha aggiunto, e "dobbiamo dimostrare di avere muscoli forti". Anche il vicecancelliere Robert Habeck ha invitato l'Europa ad 'aumentare sempre più la pressione' su Washington.

11:50 - Berlino: "Impatto simile alla guerra in Ucraina

Robert Habeck, ministro dell'Economia tedesco, in una conferenza stampa ha paragonato l'impatto dell'attacco della Russia all'Ucraina, con quello dei dazi degli Stati Uniti. Per Habeck "si tratta degli aumenti tariffari più destabilizzanti degli ultimi novant'anni" verso i quali è necessaria una reazione compatta e decisa, proprio come nel caso dell'aggressione russa all'Ucraina. Habeck ha poi sottolineato che non bisogna prestare fede all'affermazione di Donald Trump in base alla quale gli Stati Uniti verrebbero sfruttati nelle loro relazioni commerciali. "Questa affermazione è falsa. Globalizzazione significa dividere il lavoro in tutto il mondo e quindi vincere tutti. E uno dei più grandi vincitori della globalizzazione sono gli Stati Uniti, che negli ultimi anni hanno avuto tassi di crescita significativamente più alti dell'Europa". Habeck ha poi ribadito: "Come abbiamo dimostrato in passato, dobbiamo rispondere con l'atteggiamento giusto, rimboccarci le maniche e trovare una via d'uscita da questa situazione. Ed è questo che mi aspetto dal prossimo governo". Habeck ha anche sottolineato: "I dazi annunciati dagli Stati Uniti danneggiano l'economia europea e statunitense e il commercio internazionale.

Per i consumatori degli Stati Uniti, questa giornata non sarà il giorno della Liberazione, ma il giorno dell'Inflazione. La mania tariffaria degli Stati Uniti può innescare una spirale che può trascinare i paesi in recessione e causare danni ingenti in tutto il mondo".