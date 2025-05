Meloni: "Restituire a Italia ruolo di superpotenza nel turismo"

Ascolta ora 00:00 00:00

L'obiettivo del governo è "restituire all'Italia quel ruolo di superpotenza turistica che la sua infinita bellezza le consegna e le impone". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio inviato in occasione della 75ma assemblea di Federalberghi, a Merano. "Ruolo che la nostra nazione è nelle condizioni di sapere interpretare al meglio. Da parte nostra ci impegniamo a fare ancora di più e ancora meglio", ha concluso.

"Tanti tasselli di una strategia che ci ha permesso di toccare nel 2024 un nuovo record raggiungendo 458 milioni di presenze turistiche. Per la prima volta l'Italia ha superato la Francia e siamo secondi solo alla Spagna. Aumentano i turisti stranieri, cresce il tempo di permanenza nelle strutture, sale la spesa complessiva, siamo sempre più attrattivi per alcuni mercati come gli Stati Uniti e attraiamo nuovi flussi europei, Polonia e Repubblica Ceca su tutti. Il merito di tutto ciò va agli imprenditori e ai lavoratori del turismo, che ogni giorno ci aiutano a diversificare l'offerta e a garantire servizi di qualità, contribuendo a rendere l'Italia una destinazione turistica sempre più amata e sempre più ricercata.

Era questo l'obiettivo che ci eravamo posti all'inizio del nostro mandato e che continueremo a perseguire", ha detto Meloni sottolineando come il governo ha iniziato a mettere ordine nel grande caos delle locazioni turistiche e degli affitti brevi per offrire maggiori garanzie ai turisti, combattere l'abusivismo, tutelare gli imprenditori onesti.