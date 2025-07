Modello 730, chi avrà il rimborso a luglio: le date dell'accredito e come riceverlo

A luglio iniziano ad arrivare anche i primi rimborsi Irpef per chi ha presentato il modello 730/2025. Come ogni anno, i tempi variano a seconda di quando è stata trasmessa la dichiarazione e se il contribuente ha o meno un sostituto d’imposta (come un datore di lavoro o l’Inps).

Cosa è il rimborso

Rappresenta la restituzione delle imposte a credito accumulate nel 2024, grazie a detrazioni fiscali per spese mediche, interessi sul mutuo, familiari a carico e altri oneri deducibili. Se le detrazioni superano l’imposta dovuta, si genera un credito che viene restituito.

Chi lo riceverà

Chi ha un sostituto d’imposta – quindi lavoratori dipendenti e pensionati – riceverà il rimborso in automatico. I lavoratori dipendenti che hanno inviato il 730 entro il 31 maggio vedranno l’accredito direttamente nella busta paga di luglio, mentre i pensionati dovranno aspettare il cedolino di agosto.

Chi invece non ha un sostituto d’imposta – come lavoratori autonomi, disoccupati o chi ha scelto di non avvalersene – riceverà il rimborso direttamente dall’Agenzia delle Entrate, ma con tempi più lunghi. Se il credito Irpef è inferiore a 4.000 euro, l’erogazione inizierà da dicembre 2025. Se invece supera i 4.

000 euro, l’Agenzia potrebbe effettuare controlli preventivi e posticipare il pagamento fino a

I rimborsi seguono un calendario preciso:

chi ha inviato il 730 entro il 31 maggio riceverà il rimborso a luglio (o agosto per i pensionati);

le dichiarazioni inviate dal 1° al 20 giugno saranno rimborsate ad agosto (o a settembre per i pensionati);

quelle trasmesse tra il 21 giugno e il 15 luglio verranno rimborsate a settembre (ottobre per i pensionati);

chi invia il 730 dal 16 luglio al 31 agosto vedrà il rimborso a ottobre (novembre per i pensionati);

infine, chi presenta il 730 a settembre dovrà attendere da novembre in poi (dicembre per i pensionati).

Restano esclusi da questa procedura coloro che devono presentare il modello Redditi Persone Fisiche (ex Unico), come i titolari di partita IVA con solo redditi da lavoro autonomo.