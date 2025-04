"Un settimanale nato nel momento giusto". L'evento di Moneta a Roma

Ascolta ora 00:00 00:00

Il percorso di Moneta è inarrestabile. Dopo i primi due numeri usciti in edicola rispettivamente il 5 e il 12 aprile, il nuovo inserto economico diretto da Osvaldo De Paolini, allegato a Il Giornale, Libero e Il Tempo, ritorna sabato con la terza edizione. Nella prima metà di questo mese il fresco settimanale di approfondimento economico aveva puntato molto prima su un rapporto riservato - dove venivano indicati gli oltre 50 obiettivi industriali che potrebbero essere colpiti dal cielo e da terra in caso di un conflitto - e poi su un focus sull'agricoltura con un allarme lanciato da Coldiretti: ovvero che l'Italia importa il 40% di grano, mais e soia a causa di abbandono dei campi e cementificazione. Quali saranno le novità del terzo numero in arrivo dopodomani? A parlarne sono Osvaldo De Paolini e Tommaso Cerno, in occasione di un evento ufficiale di presentazione tenuto nella sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano presso la Camera di Commercio di Roma.

De Paolini rivela l'origine del nome della nuova testata: "Abbiamo preso spunto da una celebre frase del premio Nobel Carlo Maria Cipolla, ovvero: 'La moneta è la sintesi dell'economia'. Ecco perché abbiamo chiamato così il settimanale. Il sottotitolo del periodico reca la dicitura "Il dritto e il rovescio dell'Economia". " Sarà un periodico che può spiegare bene ciò che sta capitando sia nelle nostre tasche sia nei conti del nostro Paese ". E importante sarà l'uso del linguaggio: " Semplificare non significa banalizzare e quindi dobbiamo inventare delle similitudini che ci permettono di avere al dunque, per spese e investimenti personali ".

Prevedere cosa succederà dopo quell'evento: a volte certe direzioni intraprese non sono sempre giusta. Si tratta di una scommessa: anticipare le notizie in base a quello che avviene nei quotidiani

L'obiettivo di Moneta è dunque molto ambizioso: "", aggiunge De Paolini.