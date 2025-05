Moody's smentisce i gufi. Il governo: "Riconosce lavoro serio e responsabile"

Ascolta ora 00:00 00:00

"La decisione di Moody's rappresenta un segnale importante di fiducia nella solidità della nostra economia e nella credibilità delle politiche economiche del governo. È il riconoscimento del lavoro serio e responsabile che stiamo portando avanti per salvaguardare i conti pubblici, sostenere la crescita ed attrarre investimenti. Continueremo su questa strada con determinazione, nell'interesse dei cittadini italiani e della stabilità della Nazione". A dirlo sono fonti di Palazzo Chigi che esprimono soddisfazione per la decisione dell'agenzia di rating di confermare il Baa3 con outlook positivo per l'Italia, smentende di fatto tutti quei gufi secondo cui le politiche di Meloni avrebbero danneggiato l'economia del Paese.

"Anche l'ultimo aggiornamento del giudizio sull'Italia come emittente sovrano, da parte di una tra le maggiori agenzie di rating, ha registrato chiari progressi nella nostra affidabilità: è messo nero su bianco che, nel 2024, la finanza pubblica ha avuto un andamento migliore delle attese", ha fatto notare Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze della Camera e responsabile economico di Fratelli d'Italia, "Questa bella notizia provoca forse dispiacere in chi ci vorrebbe fermi al palo: invece la Nazione mostra una vitalità che oggi, in un mondo tanto complicato, molti ci invidiano".

Dopo altre agenzie di rating, anche Moody's premia la stabilità e la serietà del nostro governo alzando l'outlook dell'Italia", aggiugne la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli. Lo fa anche alla luce del lavoro e dei risultati ottenuti con una politica economica attenta, credibile, capace di guardare all'equilibrio dei conti ma anche alla crescita dell'occupazione e allo sviluppo del Paese. Andiamo avanti su questa strada, sostenendo il reddito delle famiglie, aiutando le imprese e creando nuove opportunità".

Già ieri sera il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, aveva sottolineato che "il giudizio di Moody's è il frutto del lavoro serio e silenzioso che stiamo portando

avanti dall'inizio del governo". "Un risultato che arriva, inoltre, in un contesto dove a fronte di giudizi negativi diffusi c'è un paese, l'Italia, al quale viene riconosciuto un upgrade significativo", aveva concluso.