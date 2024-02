Mossa della Lagarde sull'inflazione: così salta ancora il taglio dei tassi

La Banca centrale europea non si arrende nella lotta all'inflazione. Nel suo intervento in plenaria al Parlamento europeo a Strasburgo, la presidente della Bce Christine Lagarde conferma che la stretta monetaria – già responsabile di un buco senza precedenti nei conti dell'istituzione finanziaria – in corso nell'Eurozona non si interromperà finché il livello dei prezzi non tornerà " tempestivamente all'obiettivo di medio termine del 2% ". Lasciando presagire, di conseguenza, che alla prossima riunione in programma a marzo del Consiglio direttivo non ci sarà nessuna novità sui tassi di interesse, nel frattempo arrivati al 4,5%.

" Nella riunione del Consiglio direttivo di gennaio abbiamo ritenuto – ha dichiarato Lagarde – che le informazioni pervenute fossero sostanzialmente in linea con la nostra valutazione di dicembre sulle prospettive di inflazione a medio termine. Abbiamo quindi deciso di mantenere invariati i nostri tassi di interesse ufficiali ". Il discorso della banchiera francese era atteso da stamattina dai mercati, con i principali listini europei deboli dopo il rally della settimana precedente. Sentite le parole di Lagarde, le Borse hanno chiuso la giornata di lunedì miste.

" Questi tassi di interesse – ha aggiunto – sono a livelli che, mantenuti per un periodo sufficientemente lungo, daranno un contributo sostanziale a garantire che l'inflazione ritorni tempestivamente al nostro obiettivo di medio termine del 2%. Si prevede che l'attuale processo disinflazionistico continui, ma il Consiglio direttivo deve avere fiducia che ci porterà in modo sostenibile al nostro obiettivo del 2%. Continueremo a seguire un approccio dipendente dai dati per determinare il livello e la durata appropriati della restrizione, tenendo conto delle prospettive di inflazione, della dinamica dell'inflazione sottostante e della forza di trasmissione della politica monetaria ". Tradotto: nel brevissimo periodo non ci sarà nessun taglio dei tassi.