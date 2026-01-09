Musk porta a processo ChatGpt. In aula a marzo

L'azione legale avviata da Elon Musk (in foto) contro OpenAI andrà a processo. Lo ha stabilito un giudice americano, sottolineando che il miliardario ha prove sufficienti a sostegno della sua tesi. Al centro della disputa non vi è soltanto un conflitto tra ex soci, ma una questione più ampia: la compatibilità tra missione non profit e sviluppo industriale dell'intelligenza artificiale. Musk ha fatto causa al colosso che sviluppa ChatGPT e al suo ad, Sam Altman, accusandoli di aver violato la missione della società trasformandosi in azienda a scopo di lucro. Microsoft - che da anni finanzia e integra la tecnologia OpenAI in prodotti come Azure e Copilot - è stato incluso nel procedimento, con Musk che afferma che l'accordo ha favorito la deriva verso il profitto. Il processo si aprirà in marzo e potrebbe creare un precedente rilevante per tutte le organizzazioni tecnologiche che operano con modelli ibridi, a metà strada tra non profit e impresa commerciale. Se una giuria dovesse stabilire che la missione dichiarata ha valore giuridicamente vincolante, le conseguenze si estenderebbero ben oltre OpenAI, influenzando startup, fondazioni di ricerca e investitori istituzionali. Qualunque sia l'esito, il processo Musk contro Altman è destinato a segnare un passaggio chiave nel dibattito su come conciliare innovazione tecnologica, capitale privato e interesse pubblico nell'era dell'intelligenza artificiale.

Nel frattempo, la Commissione Ue ha ordinato a X «di conservare tutti i suoi documenti interni relativi a Grok fino alla fine del 2026» per accedervi «se necessario».

Grok è l'assistente di intelligenza artificiale del social network di Musk. La misura fa seguito alla scoperta di falsi video sessuali di minori generati da Grok, sui quali la giustizia francese ha deciso di aprire un'indagine.