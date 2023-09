Mutui, variabile al 7% e fisso oltre il 6%. E l'auto a rate costa 11mila euro in più

Dopo gli aumenti dei tassi di interesse sui mutui da parte della Bce (Banca Centale Europea) che sono lievitati dal 4,50% al 4,75%, c'è molta preoccupazione per quel che potra accadere ai mutui variabili come ha denunciato la Fabi (Federazione Autonoma Bancari Italiani): il loro valore potrebbe schizzare " verso il 7% dallo 0,6% di fine 2021 ".

Gli aumenti sulle rate

Le percentuali previste si traducono in una mazzata per le tasche degli italiani: ad esempio, per un prestito di 20 anni da 150mila euro, " la rata mensile sarà di 1.180 euro, ben 515 euro in più (+77,4%) rispetto a quella che si sarebbe ottenuta due anni fa ". Un salasso, non c'è altra parola per definirlo: la Fabi ha analizzato i nuovi costi dopo il rialzo deciso dalla Bce. In questo modo, chi in passato sborsava mediamente 500 euro mensili oggi ne deve sborsare 875 euro, " ovvero 375 euro in più ", sottolinea la Fabi. Visto l'andazzo, le previsioni per il prossimo futuro sono nere perché " è molto probabile che, alla luce della decisione di oggi, le rate dei vecchi mutui a tasso variabile possano salire ancora ".

Gli aumenti sui mutui fissi

Se sui vecchi mutui a tasso fisso non c'è ancora la spada di Damocle degli aumenti, quelli nuovi " sono passati da un interesse medio di circa 1,8% anche fino a oltre il 6% ", con rate mensili che possono essere " anche più che raddoppiate ", spiega la Fabi. Un altro esempio riguarda una forma di mutuo molto comune in italia è quello da 200 mila euro della durata di 25 anni: ebbene, se si dovesse applicare il 6% in più rispetto ai valori odierni le rate mensili ammonterebbero a 1.341 euro mentre un prestito da 100mila euro, al 5,6%, si dovrebbe pagare 627 euro.

Il salasso si evince anche sui consumi: chi decide di acquistare un'auto a rate con finanziamenti di 10 anni dovrà pagare quasi 11mila euro in più rispetto al passato con il tasso medio che dall'8,1% schizzerebbe verso il 14,25%. Discorso simile per gli elettrodomestici: se si vuole acquistare una lavatrice del valore di 750 euro bisognerà sborsare fino 157 euro in più (+16,7%) per un finanziamento della durata di 5 anni.

Il debito delle famiglie italiane

La Fabi mette in luce la fotografia attuale che c'è in Italia: le famiglie che hanno debiti sono circa 6,8 milioni, in pratica una su quattro. Tra loro, quasi tre milioni e mezzo sono indebitate perché devono acquistare la casa. Secondo gli ultimi calcoli del mese di luglio 2023, il valore complessivo dei mutui era pari a circa 425 miliardi di euro tra cui, quasi un terzo (140 miliardi)n riguardava quelli a tasso variabile. Le banche hanno così versato circa 250 miliardi di euro di prestiti tra quelli personali e credito al consumo: questi valori, sebbene simili alla situazione di tre anni fa, vedono un certo rallentamento negli ultimi tempi a causa dell'influenza negativa che riguarda l'aumento dei tassi d'interesse.