Niente tagli: la Bce lascia i tassi invariati al 4,5%

Quarto stop di fila ai rialzi per Francoforte. Il Consiglio direttivo della Bce ha deciso di mantenere invariati i tre tassi di interesse di riferimento: i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale rimarranno invariati rispettivamente al 4,50%, al 4,75% e al 4,00%. Novità per quanto concerne la proiezione della crescita per il 2024, rivista al ribasso allo 0,6 per cento: per l’Eurotower l'attività economica dovrebbe rimanere moderata nel breve periodo, per poi crescere dell'1,5% nel 2025 e dell'1,6% nel 2026, sostenuta inizialmente dai consumi e in seguito anche dagli investimenti.

Nelle ultime proiezioni degli esperti della Bce, l’inflazione è stata rivista al ribasso per il 2024 grazie al minore contributo dei prezzi dell’energia. Secondo gli analisti, si collocherebbe in media al 2,3% nel 2024, al 2,0% nel 2025 e all'1,9% nel 202. Corretta al ribasso anche l'inflazione al netto dell'energia e degli alimentari: per la precisione a una media del 2,6% nel 2024, del 2,1% nel 2025 e del 2,0% nel 2026. Il Consiglio direttivo della Bce s’è posto l’obiettivo di assicurare il ritorno tempestivo dell’inflazione all’obiettivo del 2 per cento a medio termine e i tassi di interesse di riferimenti sono su livelli tali da fornire un contributo sostanziale al raggiungimento di tale traguardo.

“La decisione sui tassi è stata unanime” ha spiegato la presidente della Bce, Christine Lagarde, nel corso della conferenza stampa. Nell'Eurozona "l'economia resta debole, i consumatori limitano le loro spese, gli investimenti frenano e calano le esportazioni anche per via della domanda esterna ma i nostri sondaggi mostrano una graduale ripresa nel corso dell'anno con un rimbalzo dei redditi reali" , ha evidenziato, per poi soffermarsi sul dossier inflazione. Per Lagarde OKda questo punto di vista “permangono i rischi dalle tensioni geopolitiche” , in riferimento alla crisi in Medio Oriente e alla guerra tra Russia e Ucraina.