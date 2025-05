Pacchi di piccola dimensione, ecco cosa cambia per gli spedizionieri

Ascolta ora 00:00 00:00

Nel mirino dei dazi finiscono i pacchetti di piccole dimensioni a basso valore. L’Unione europea sta pensando all’introduzione di una tassa pari a 2euro su tutti i pacchettini che entrano nell'Ue, parliamo di 4,6 miliardi di articoli nel 2024 di cui la maggior parte arriva dalla Cina. A soffrire di più per questa nuova misura sarebbero i grandi rivenditori di prodotti a bassissimo costo, come Shein e Temu. "Stiamo parlando di 2 euro a pacco, pagati dalla piattaforma", ha detto il commissario europeo al Commercio, Maros Sefcovic, in audizione alla Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento europeo. Il commissario ricorda "l'enorme ondata di pacchi, 4,6 miliardi di pacchi nell'ultimo anno" che "rappresenta una sfida completamente nuova per il controllo, la sicurezza, la garanzia che gli standard siano adeguatamente verificati, per i prodotti spediti nell'Unione Europea".

All’ultimo Eurogruppo, che si è svolto a metà maggio, i ministri delle Finanze non hanno trovato una intesa in merito e hanno deciso di trasferire il dossier ai negoziati sulla nuova riforma delle dogane. Una discussione che ha preso corpo anche negli Stati Uniti, dove Trump ha prima inasprito poi tagliato i dazi sugli ordini che godevano del de minimis. Per l’Ue i pacchi che hanno un valore inferiore ai 150 euro, e che quindi godono di un regime agevolato di controlli “veloci”, rappresentano un'onda che travolge le dogane aumentando i costi del personale e di gestione. La tassa di 2 euro per ogni pacco di basso valore e una di 0,50 euro per gli articoli inviati ai magazzini, dovrebbe in qualche modo arginare queste spedizioni.

Secondo il Financial Times, nella bozza di proposta della Commissione, una parte delle entrate che ne deriverebbero andrebbe a coprire i costi dei controlli doganali supplementari, mentre il denaro rimanente sarebbe destinato al

bilancio dell'Ue. L’esenzione dai controlli approfonditi per le merci a basso costo ha poi incentivato anche le false dichiarazioni sul reale valore dei prodotti inviati, così da evitare i controlli e velocizzare le spedizioni.