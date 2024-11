Panetta (Bankitalia): "In Ue oggi il malato è la Germania, non più l'Italia"

Ascolta ora 00:00 00:00

Fabio Panetta in pressing per un cambio di marcia della Bce. Il governatore di Bankitalia e membro del board della Bce, intervenuto stamattina all'Università Bocconi di Milano, ha affermato che l'Eurotower deve "normalizzare la politica monetaria, muovere verso la neutralità o anche in territorio espansivo, se necessario". "Con l'inflazione vicina all'obiettivo e la domanda interna stagnante, le condizioni monetarie restrittive non sono più necessarie", ha aggiunto il governatore. "Probabilmente siamo ancora lontani dal tasso neutrale", ha specificato Panetta. Da giugno a ottobre la Bce ha tagliato i tassi tre volte portando il tasso sui depositi bancari al 3,25%.

Via Nazionale spinge per ritorno della forward guidance

Il numero uno di Bankitalia ha anche caldeggiato un ritorno un approccio più tradizionale, forward-looking, e non più facendo dipendere le mosse di politica monetaria, riunione per riunione, guardando ai dati. "Si dovrebbe tornare ad adottare un approccio più lungimirante nella definizione della politica monetaria e fornire maggiori indicazioni sulle mosse future ora che gli shock post-pandemia si stanno attenuando e l'inflazione si sta normalizzando". "Ciò - ha aggiunto Panetta - aiuterà le imprese e le famiglie a formarsi un'opinione sul futuro percorso dei tassi, sostenendo così la domanda e la ripresa dell'economia reale".

"Dieci anni fa l'Italia era 'il malato d'Europa'. Oggi se devi ridefinire chi sia il malato d'Europa non è l'Italia, probabilmente è la Germania, secondo quanto si legge sulla stampa. Ma non durerà per sempre, le cose cambiano e sono il risultato di scelte e di politiche".

Con Trump rischio ricadute negative su economia

Il governatore di Bankitalia si è soffermato anche sull'imminente cambio di guardia alla Casa Bianca con il ritorno di Donald Trump e la prospettiva di nuove politiche protezioniste. "Questo aggiunge incertezza alle prospettive dell'inflazione.

I cambiamenti nella politica fiscale e commerciale potrebbero avere un impatto significativo sull'economia, con implicazioni per la politica monetaria", ha affermato Panetta uniformandosi alle preoccupazioni sollevate ieri sullo stesso tema da Christine Lagarde e Luis de Guindos, rispettivamente presidente e vice presidente della Bce.