Patto di stabilità, Italia favorevole alla riforma. Giorgetti: "Regole più realistiche"

C'è l'ok dell'Italia al nuovo Patto di stabilità. Lo riferiscono fonti europee informate dell'esito della riunione straordinaria dell'Ecofin in videoconferenza a cui ha partecipato il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, parlando di "spirito di compromesso" da parte del nostro Paese.

" Abbiamo partecipato all'accordo politico per il nuovo patto di stabilità e crescita con lo spirito del compromesso inevitabile in un'Europa che richiede il consenso di 27 Paesi ", ha detto Giorgetti. " Ci sono alcune cose positive e altre meno l'Italia ha ottenuto però molto e soprattutto quello che sottoscriviamo è un accordo sostenibile per il nostro Paese volto da una parte a una realistica e graduale riduzione del debito mentre dall'altra guarda agli investimenti specialmente del Pnrr con spirito costruttivo ". Il titolare del dicastero di via XX settembre ha aggiunto che " ci sono regole più realistiche di quelle attualmente in vigore. Le nuove regole naturalmente dovranno sottostare alla prova degli eventi dei prossimi anni che diranno se il sistema funziona realmente come ci aspettiamo ". Positivo anche il "recepimento delle iniziali richieste" avanzate dall'Italia sulla "estensione automatica del piano connessa agli investimenti del Pnrr, l'aver considerato un fattore rilevante la difesa, lo scomputo della spesa per interessi dal deficit strutturale fino al 2027".

La trattativa tra gli Stati membri proseguiva da tempo, ma si è sbloccata ieri dopo il "blitz" dei ministri di Francia e Germania che si sono accordate sulla riforma della governance economica dell'Unione. Il patto, che tornerà in vigore dal 2024 dopo lo stop deciso durante la pandemia, disciplina le politiche di bilancio degli Stati membri dell'Ue. L'ultima modifica era stata concordata nel 2011. Il commissario Ue agli Affari Economici Paolo Gentiloni ha dichiarato che la nuova versione entrerà in vigore la prossima primavera "se le tappe finali per la sua approvazione si concluderanno positivamente".

Le reazioni dei Paesi europei

"Le nuove regole fiscali per gli Stati membri dell'Ue sono più realistiche ed efficaci allo stesso tempo. Combinano cifre chiare per deficit inferiori e rapporti debito/Pil in calo con incentivi per investimenti e riforme strutturali. La politica di stabilità è stata rafforzata", è il commento del ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner.

Soddisfatto anche l'omologo francese Bruno Le Maire: "Dopo due anni di negoziati abbiamo raggiunto un accordo storico a 27 sulle nuove regole del Patto di stabilità e crescita. È un'ottima notizia per la Francia e per l'Europa perché garantirà la stabilità finanziaria e il buon andamento dei conti pubblici in tutta Europa negli anni a venire".

La presidenza spagnola dell'Ecofin, invece, ha annunciato che tale intesa "assicura stabilità e crescita con regole equilibrate, realistiche e adatte alle sfide attuali e future". Per il ministro delle Finanze olandese Sigrid Kaag "è importante che queste regole forniscano una base solida per i bilanci nazionali e che tutti le rispettino".

Cosa cambia col nuovo patto di stabilità

Tra le novità discusse oggi vale la pena menzionare la nuova soglia fissata per gli scostamenti della spesa che ogni Stato potrà permettersi: lo 0,3% del Pil su base annua e dello 0,6% cumulativo. Oltre queste percentuali, dovrebbe scattare una procedura per deficit eccessivo.

Inoltre, chi sforerà il rapporto debito/Pil del 90% si impegnerà a ridurlo ogni anno di un punto percentuale; i Paesi con un debito pubblico tra il 60 e il 90% dovranno tagliarlo di mezzo punto, invece. Il cuscinetto fiscale consentito sarà pari all'1,5% del Pil. Restano intatti i parametri di Maastricht sul deficit (3%) e sul debito (60%).

Il ministro dell'Economia spagnolo, Nadia Calvino, ha detto che con questa riforma "ci saranno quattro salvaguardie: sul debito, sul deficit, sulla controciclicità e sulla protezione degli investimenti che rispondono alle priorità europee".