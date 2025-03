Pensioni più alta per chi si ritira nel 2025. Guarda le simulazioni

Ascolta ora 00:00 00:00

Chi deciderà di andare in pensione nel 2025 potrà beneficiare di una significativa rivalutazione del proprio montante contributivo, pari al 3,66%. Questo incremento, comunicato dall’Inps attraverso il messaggio n. 914/2025, rappresenta un importante sostegno per i lavoratori che si apprestano a concludere la propria carriera professionale. Il montante contributivo, ovvero la somma di tutti i contributi versati durante la vita lavorativa, costituisce la base per il calcolo dell’assegno pensionistico. Grazie a questa rivalutazione, un montante di 250.000 euro si trasformerà in 259.156 euro, con un conseguente aumento dell’importo annuo della pensione da 14.307 a 14.831 euro.

Il calcolo della pensione contributiva

La pensione contributiva si basa su un sistema che considera la totalità dei contributi versati nel corso della carriera lavorativa. In genere, l’importo della pensione corrisponde a una percentuale del montante contributivo, fissata dalla legge in base all’età di pensionamento, che può variare dai 57 ai 71 anni. Ogni anno, il montante contributivo viene rivalutato per preservare, almeno in parte, il potere di acquisto dei lavoratori. Questo meccanismo è particolarmente rilevante, considerando che i contributi versati possono risalire a decenni prima del pensionamento.

Il ruolo del Pil nella rivalutazione

Il tasso di rivalutazione è determinato annualmente dall’Istat, in base alla variazione del Pil registrata nei cinque anni precedenti. A differenza di un sistema agganciato all’inflazione, questo metodo lega la rivalutazione alla crescita economica nazionale, con conseguenti fluttuazioni. Nel 2024, il tasso di rivalutazione è stato fissato a 1,036622, corrispondente a un aumento del 3,6622%. Questo valore è superiore a quello dell’anno precedente, che si attestava al 2,3082%.

Le eccezioni negativa e le misure di tutela

In due occasioni, nel 2014 e nel 2021, il tasso di rivalutazione è risultato negativo.

Tuttavia, grazie a una norma introdotta nel 2015, il coefficiente di rivalutazione non può scendere al di sotto di 1, evitando così una svalutazione del montante contributivo. Nel 2021, il tasso negativo (-0,000215) non è stato applicato, ma è stato recuperato nel 2022 attraverso un tasso ridotto (1,009758), che ha compensato la perdita precedente.