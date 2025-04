Il Pil è migliore delle attese. Giorgetti: "L'Italia fa meglio di altri in Europa"

Ascolta ora 00:00 00:00

Nel primo trimestre del 2025 l’economia italiana ha registrato una crescita dello 0,3% rispetto ai tre mesi precedenti e dello 0,6% su base annua. Lo comunica l’Istat nella stima preliminare diffusa oggi, precisando che il dato è espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2020, corretti per gli effetti di calendario e destagionalizzati. Le previsioni del mercato indicavano un incremento più contenuto, pari allo 0,2%, dopo il +0,1% (rivisto allo 0,2%) del quarto trimestre 2024.

Il risultato, sottolinea l’Istat, riflette “una crescita sia del comparto primario sia di quello industriale, mentre il settore dei servizi ha registrato una sostanziale stazionarietà”. Dal lato della domanda, la componente nazionale (al lordo delle scorte) è in aumento, mentre quella estera netta risulta in calo. La crescita acquisita per il 2025 si attesta al +0,4%.

L’Istituto rileva inoltre che il trimestre ha avuto una giornata lavorativa in meno rispetto al quarto trimestre 2024 e due in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Soddisfazione è stata espressa dal ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti: «Istat certifica una crescita positiva per il primo trimestre, migliore rispetto ad altri Paesi europei. Un segnale importante che dimostra la correttezza delle nostre previsioni e l’efficacia delle politiche economiche del governo».

Nel primo trimestre, infatti, la Francia è cresciuta solo dello 0,1% su base congiunturale dopo una recessione negli ultimi tre mesi del 2024.

Un analogo tasso di incremento hanno registrato i Paesi Bassi, mentre sia la Germania che l’Austria hanno messo a segno un +0,2%. Anche per Berlino l’ultimo trimestre 2024 era stato negativo, mentre per Vienna si tratta del primo rimbalzo congiunturale dopo due anni.