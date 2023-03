Pnrr e terzo settore, come cogliere tutte le opportunità

Sono ben 37 miliardi e 610 milioni di euro i finanziamenti indirizzati al terzo settore dal Pnrr ma, fino a questo momento, nessuno è in grado di sapere quanti soldi concretamente sono stati distribuiti agli operatori che ne hanno fatto richiesta. “Sul Piano nazionale di ripresa e resilienza – ha dichiarato al Corriere della Sera Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum – sta mancando la trasparenza. Il problema resta l’accessibilità dei dati” . L’attività dei rappresentanti del terzo settore va proprio in questa direzione, quella del chiarimento, fungendo anche da stimolo per le istituzioni. Il Pnrr è un ginepraio in cui è difficile districarsi, con oltre trecento misure previste e migliaia di scadenze da onorare entro il 2026. Un labirinto impervio da attraversare senza alcun aiuto, un salto nel vuoto che preoccupa le organizzazioni che potrebbero partecipare alle misure del Piano.

L'Iniziativa del Forum del terzo settore

Il Forum nazionale del terzo settore, in sinergia con Openpolis, la fondazione indipendente e senza scopo di lucro che promuove progetti per l'accesso alle informazioni pubbliche, la trasparenza e la partecipazione democratica, intanto, ha realizzato un Osservatorio sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), a cui si può accedere attraverso il sito del Forum. L’obiettivo dichiarato è quello di garantire alle organizzazioni del terzo settore uno strumento utile a muoversi con circospezione nelle fitte maglie burocratiche del Piano, in modo da permettere di operare le scelte più giuste sui tanti bandi e finanziamenti disponibili.

L’utilità dell’Osservatorio