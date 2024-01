Tasse, pensioni, patrimoniale: il piano horror dell'Ocse per l'Italia

La crescita è resiliente ma sta rallentando, Roma deve intervenire con una serie di misure improcrastinabili: queste solo alcune delle indicazioni dell'Ocse nell'Economic Survey sull'Italia. Secondo gli esperti dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, le stime per il 2024 e il 2025 sono contenute, con il Pil atteso crescere dello 0,7% nel 2023 e 2024 e dell'1,2% nel 2025, come previsto a novembre: "L'economia ha superato bene le recenti crisi, ma la crescita sta ora rallentando a causa dell'inasprimento delle condizioni finanziarie" . Ma il passaggio principale del documento riguarda le tasse.

Per l'Ocse, infatti, l'Italia dovrebbe spostare le imposte dal lavoro alla proprietà e all'eredità, così da garantire il mantenimento o l'aumento delle entrate. "Lo spostamento delle imposte dal lavoro alla successione e alla proprietà renderebbe il mix fiscale più favorevole alla crescita" , si legge. Ma non solo: Roma dovrebbe aggiornare i calcoli della base imponibile tenendo conto degli impatti distributivi e continuare a contrastare l'evasione fiscale, anche "continuando a promuovere l'uso dei pagamenti digitali e abbassando il tetto sui pagamenti in contanti" . L'Ocse consiglia l'eliminazione delle spese fiscali costose senza una giustificazione economica o distributiva e la riduzione dell'erosione della base imponibile anche "riducendo le spese fiscali e limitando la proliferazione di regimi fiscali speciali di flat tax" .

Raccomandazioni dell'Ocse anche sul dossier pensioni. L'Italia dovrebbe rivedere la spesa con lo stop graduale agli schemi di anticipo e valutando interventi sulla tassazione delle pensioni d'oro retributive. Gli esperti hanno acceso i riflettori sulla spesa complessiva per le pensioni, sottolineando che nel breve termine il problema si potrebbe contenere con "l'eliminazione graduale regimi di pensionamento anticipato. La parziale de-indicizzazione delle pensioni elevate dovrebbe essere mantenuta nel breve termine, ma sostituita nel medio termine da una tassa sulle pensioni elevate che non sono correlate a contributi pensionistici pregressi" . L'organizzazione con sede a Parigi ha evidenziato sul punto che "questo contributo di solidarietà potrebbe essere mantenuto fino a quando il reddito relativo dei pensionati non sarà allineato alla media Ocse" .