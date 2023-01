Come raggiungere la sicurezza energetica - LIVE

dal nostro inviato a Milano

La seconda tavola rotonda de La Ripartenza 2023. Questa volta è il tema della "Sicurezza energetica" ed il ruolo delle reti ad essere il tema preponderante affrontato dai nostri ospiti. Lo scoppio della guerra in Ucraina ha obbligato l'Europa e l'Occidente a staccarsi da quella che era la sua principale fornitura: il gas russo. Quali possono essere le strategie che il nostro continente deve intraprendere per garantire un regolare approvvigionamento di gas? Quali sono le possibili alternative per la produzione di energia elettrica? Ne parla Nicola Porro con ospiti importanti:

- Lucia Leonessi, Direttore Genarale Confindustria Cisambiente;

- Stefano Antonio Donnarumma, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna;

- Davide Tabarelli, Fondatore e Presidente di Nomisma Energia;

- Stefano Saglia, Consigliere di ARERA;

- Gianfilippo Mancini, CEO di Sorgenia;

- Stefano Rebattoni, Amministratore Delegato di IBM Italia;