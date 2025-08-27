Rottamazione, in manovra un intervento contro chi salta le rate

Nel cantiere della prossima manovra potrebbe esserci un intervento mirato contro i rottamatori seriali che però non portano a termine gli impegni presi con l'adesione alle definizioni agevolati. La zavorra degli «npl» del fisco è pesante: a fronte di oltre 111 miliardi di gettito previsto complessivamente dalle quattro rottamazioni varate dal 2016 ci sono stati circa 33 miliardi di incassi. Ma i mancati versamenti delle rate dopo aver attivato la sanatoria superano i 47 miliardi.

Sono infatti questi i numeri che emergono dalle tabelle elaborate dalla Corte dei Conti sui dati dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione contenute nei volumi che accompagnano la Relazione sul rendiconto generale dello Stato. Dall'ultima rottamazione, la quater, sono stati incassati al 31 dicembre 2024 complessivamente 12,2 miliardi, dato che evidenzia «una adesione (e quindi al momento anche una riscossione) superiore alle stime contenute nella relazione tecnica» della legge che introdusse l'ultima definizione agevolata.

Ma ci sono altri 11,2 miliardi di rate scadute nel 2023 e 2024 che non sono mai stati versati e «probabilmente una quota cospicua delle adesioni alla rottamazione è finalizzata a ritardare la riscossione coattiva».

Il problema accomuna tutte le definizioni agevolate che si sono susseguite dal 2016 ad oggi. In particolare, dalle tavole contenute nel rapporto, emerge che la prima rottamazione prevedeva un introito pari a 19,6 miliardi ma riscosse nei termini solo 9,2 miliardi, con una quota di omessi versamenti pari a 10,5 miliardi (53%). La successiva rottamazione, la Bis del 2017, ha incassato poco più di 3 miliardi (il 32%) su un introito previsto di 9,3 miliardi, mentre 6,3 miliardi non sono mai entrati nelle casse dell'Erario. La rottamazione Ter del 2018 stimava di incassare 29,3 miliardi, ma riscosse appena 8,5 miliardi (il 29%), a fronte di 19,5 miliardi di omessi versamenti. Per la rottamazione Quater, su un introito previsto di 52 miliardi (di cui 22,9 per le rate originariamente in scadenza nel 2023 e 2024) le riscossioni totali al 2024 ammontano a 12,2 miliardi (di cui 11,6 per le rate originariamente in scadenza nel 2023 e 2024) e gli omessi versamenti sono a quota 11,2 miliardi.

Dalla stessa analisi dei magistrati contabili, come abbiamo scritto nei giorni scorsi, è emerso anche che soltanto il 17,7% degli importi dell'evasione scoperta si traduce in incassi effettivi da parte del fisco: a fronte di 72,3 miliardi accertati nel 2024 sono

stati versati concretamente 12,8 miliardi. Le iscrizioni a ruolo - le cartelle esattoriali vere e proprie - vedono un incasso fermo al 3,1%: 40,7 miliardi sono gli importi accertati, mentre 1,3 miliardi sono quelli versati.