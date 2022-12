Il Salone del Mobile "illumina" con un nuovo format l'edizione 2023

Il design che trova la sua massima espressione internazionale nel Salone del Mobile.Milano, in programma a Milano Rho Fiera dal 18 al 23 aprile 2023, si “illumina” di novità importanti e annuncia un’edizione fortemente orientata alla qualità intesa come valore di un settore chiave del made in Italy come quello del legno arredo non solo per quello che riguarda prodotti, progetti ed eventi ma anche perché metterà in scena una possibile evoluzione dell’esperienza fieristica.

A partire da Euroluce (Pad. 9-11 e 13-15), la grande mostra biennale dedicata al mondo dell’illuminazione e delle tecnologie più innovative di un settore sempre più centrale per l’interior design e le aree pubbliche, oggetto di un grande investimento in termini di risorse, energie e idee che avrà un impianto espositivo rivoluzionato, concepito rielaborando il concetto di prossimità dei tanti centri storici del nostro Paese, con un percorso espositivo e di visita ad anello, dalla forma geometricamente poligonale, fluida e libera, immaginata dallo studio Lombardini22, per ottimizzare la visita.

Format che sarà arricchito di contenuti culturali interdisciplinari ed “esperienziali” fra architettura e arte con mostre, talk, workshop, installazioni a cura di Beppe Finessi, affiancato da un team di giovani curatori e da importanti artisti contemporanei come special guest. Fondamentale il contributo di Formafantasma che, all’interno del nuovo layout, trasformerà Euroluce in una città ideale, disegnando spazi pubblici e cammei speciali, anticipando la possibile futura evoluzione del format fieristico tout court.

“È un lavoro di squadra che trasformerà Euroluce in una grande esperienza di visita e consentirà sia di conoscere direttamente prodotti di altissima qualità sia di approfondire i temi legati al mondo dell’illuminazione grazie a un’offerta culturale di altissimo livello rivolta a buyer, professionisti e a tutta la design community - spiega Maria Porro, presidente del Salone del Mobile.Milano che aggiunge: “Ci piace immaginarlo come un dialogo fra tecnologia e poesia, fra architettura e design, una fonte di ispirazione e arricchimento per il visitatore. In questa prospettiva è interessante che alcune aziende specializzate in prodotti tecnici abbiano accettato la sfida di partecipare al Salone 2023”.

Riflessione ed evoluzione che da Euroluce si è allargata a tutta la manifestazione, ripensando al format in modo innovativo e contemporaneo con la proposta di soluzioni adeguate ed efficaci rispetto alle sfide con cui lo scenario fieristico si sta confrontando. Trasformazione qualitativa partita dall’ascolto attento e dal confronto da parte del Salone di tutte le aziende espositrici, molte delle quali ritorneranno a esporre in Fiera Milano con grande entusiasmo dopo un periodo di assenza mentre altre debutteranno con altrettanta fiducia. Avranno infatti a disposizione nuovi strumenti di supporto e visibilità attraverso la piattaforma digitale del Salone del Mobile.Milano con i servizi online sempre più apprezzati. Non solo, sono state condotte ricerche approfondite, con oltre 2.300 interviste sul campo a visitatori provenienti da tutto il mondo, per comprendere come migliorare l’esperienza e la fruizione della manifestazione da cui è emersa una nuova visione della prossima edizione del Salone: si svilupperà su un unico livello del quartiere fieristico, una scelta che consentirà di ottimizzare l’esperienza di visita e gli incontri business to business.

“Pur fra mille difficoltà, la filiera legno-arredo si appresta a chiudere il 2022 a +12% rispetto al 2021, dopo il rallentamento registrato nell'ultimo trimestre. Un risultato che, stando alle rilevazioni del Monitor elaborato dal Centro studi di FederlegnoArredo, trova riscontro anche nei risultati del Macro Sistema Arredamento con vendite pari a 4,58 miliardi di euro che nei primi nove mesi del 2022 ha registrato +12,7%, con un andamento che in Italia ha toccato +14,7%, mentre l’export ha registrato +11%. Si stima inoltre che il Macro Sistema Arredamento potrebbe chiudere il 2022 a +8,1%”, sottolinea Claudio Feltrin, presidente FederlegnoArredo -. Sono risultati più che soddisfacenti per un settore che al prossimo Salone del Mobile di Milano avrà l’occasione di presentarsi anche ai mercati emergenti con una formula ripensata e condivisa con le aziende che prenderà forma con Euroluce. È un esperimento che testimonia la vitalità del design Made in Italy di cui le nostre imprese sono espressione e che sarà fondamentale per affrontare un 2023 che si preannuncia molto incerto”.

Altra novità riguarda il SaloneSatellite: avrà una nuova ma naturale collocazione all’interno dei padiglioni di Euroluce perché rappresenta per antonomasia il futuro del progetto con la presenza di tanti giovani designer e nell’edizione del 2023 dedicherà un focus particolare alle Scuole e Università di Design con il tema “Design School: Building the (im)possible. Process, Progress, Practice” per sottolineare il contributo indelebile che hanno dato e continuano a dare alla formazione dei nuovi designer e allo sviluppo della progettazione.

Tutte le informazioni e le novità su https://www.salonemilano.it/it