Salone del Mobile, Maria Porro firma la Politica di sostenibilità

Agire in modo sostenibile sotto il profilo sociale, ambientale ed economico è un valore che il Salone del Mobile.Milano ha sempre ritenuto importante e, oggi più che mai, imprescindibile. Per questo, anche in vista dell’edizione 2023 che si terrà dal 18 al 23 aprile prossimi nel polo espositivo di Fiera Milano, ha strutturato e perfezionato la sua politica green con l’obiettivo di integrare la sostenibilità nella strategia e nella gestione sia aziendale sia delle diverse manifestazioni che organizza, contribuendo così a rendere l’intero sistema fieristico più competitivo, a misura d’uomo e capace di futuro.

La Politica ratifica e declina la convinzione del Salone che la creazione di valore sostenibile e duraturo nel tempo, attraverso la gestione di eventi fieristici, debba essere perseguita nel rispetto dei principi etici di integrità e onestà, inclusione e trasparenza, in un’ottica di costante miglioramento, di efficienza operativa e di economicità gestionale. In questo modo, il testo sottoscritto da Maria Porro, presidente del Salone del Mobile.Milano, presenta gli impegni e gli obiettivi concreti che la manifestazione di design più importante al mondo si è posta quali driver per guidare il proprio modello di business lungo un percorso di sviluppo inclusivo, responsabile e sostenibile.

Il Salone del Mobile.Milano, si sottolinea tra l'altro nel documento, "ogni anno richiama oltre 370.000 visitatori specializzati, di cui circa il 70% esteri provenienti da più di 188 Paesi, 5.000 giornalisti italiani e internazionali e circa 27.500 presenze del pubblico nel fine settimana. Tanti gli eventi collaterali che lo accompagnano, firmati dai più affermati artisti e progettisti internazionali, perché il Salone del Mobile.Milano è sinonimo non solo business ma anche di cultura.

Proprio per questa vocazione e valenza culturale, tematiche come rigenerazione, riuso, circolarità, planet-centricity, risparmio energetico, attenzione alle persone e alle comunità sono sempre state al centro della mission, della visione e della strategia a lungo termine del Salone del Mobile.Milano, ispirandone il modo di operare sostenibile, che si concretizza nella ricerca dell’equilibrio tra rispetto dell’ambiente, etica e trasparenza delle relazioni e benessere degli individui.

Già da diverse edizioni, il Salone ha dato prova di un impegno concreto nel cercare soluzioni e mettere in atto pratiche virtuose. Lo testimoniano l’adesione al Global Compact delle Nazioni Unite – la più importante iniziativa a livello mondiale per la sostenibilità aziendale –, la condivisione di Linee Guida Green per la progettazione e la realizzazione degli allestimenti in fiera e l’avvio dell’iter per l’ISO 20121, la certificazione per il sistema di gestione sostenibile degli eventi.

Responsabilità ambientale, economica e sociale saranno prioritarie anche nell’edizione 2023 del Salone del Mobile, che si sta impegnando a organizzare tutte le attività e gli eventi (sia quelli gestiti direttamente dal Salone sia quelli gestiti dalle aziende) in modo che abbiano un impatto quanto più possibile positivo, risultino orientate all’utilizzo efficiente delle risorse, alla riduzione degli sprechi e dell’impatto sull’ambiente, alla tutela dei diritti delle persone, della salute e sicurezza dei partecipanti all’evento e dei lavoratori coinvolti nell’organizzazione, nonché a garantire benefici per tutte le imprese partecipanti e le comunità del territorio.

I pilastri sui quali il Salone del Mobile.Milano intende focalizzare il proprio percorso di sostenibilità dell’evento 2023 secondo principi di inclusività, integrità e trasparenza sono:

promozione della compatibilità ambientale, sociale ed economica delle attività e dei servizi erogati; rispetto delle persone, vera risorsa di ogni progetto ed evento; etica nel business; soddisfazione delle esigenze e aspettative dei propri stakeholder".

Tutte le informazioni sulla Politica di Sostenibilità del Salone del Mobile.Milano e il testo del documento su https://www.salonemilano.it/it/politica-sostenibilita